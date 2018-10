Bayern-Wahl: Grüne holen erstmals Direktmandate

Bis in den späten Abend haben sich in Würzburg der CSU-Landtagsabgeordnete Oliver Jörg und Patrick Friedl von den Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert - mit dem besseren Ende für den Grünen. Er gewinnt den Stimmkreis und zieht damit direkt in den Landtag ein. Es ist eine kleine Sensation.

Fünf weitere Direktmandate könnten in München folgen

Gleich mehrere kleine Sensationen gibt es in München. Dort liegt etwa der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann mit mehr als 45 Prozent der Stimmen uneinholbar vor dem Zweitplazierten Hans Theiss von der CSU mit knapp 16 Prozent.

Auch die zweite Hälfte des Grünen-Spitzenduos, Katharina Schulze, lässt die CSU-Kandidatin Tina Pickert deutlich hinter sich. Das Ergebnis hier kurz vor Ende der Auszählung: 35 zu 21 Prozent.

Und damit nicht genug. Zwei weitere grüne Direktkandidaten dürften sicher in München folgen: Gülseren Demirel und Christian Hierneis. Und Benjamin Adjei könnte der fünfte werden: Er liegt knapp vor Mechthilde Wittmann von der CSU.