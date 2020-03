Bayern wählt im Schatten der Corona-Krise

Der fulminante Wahlkampfendspurt fiel aus: Mit Hilfe prominenter Politiker wollten die Parteien ihren Kampf um Wählerstimmen in den letzten Tagen vor den bayerischen Kommunalwahlen eigentlich noch einmal ankurbeln, wegen des neuartigen Coronavirus sagten sie aber Mitte der Woche größere Veranstaltungen ab. Gecancelt wurden unter anderem öffentliche Auftritte des Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck, seines FDP-Kollegen Christian Lindner und von CSU-Chef Markus Söder.

Auch wenn gegenwärtig die meisten Veranstaltungen abgesagt werden, ab Montag an den bayerischen Schulen kein Unterricht stattfindet, Kindergärten und Krippen schließen und das Besuchsrecht in Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen sowie Behinderteneinrichtungen massiv eingeschränkt wird - die Kommunalwahlen finden trotzdem statt. Immer wieder appellierten Spitzenpolitiker in den vergangenen Tagen an die Menschen im Freistaat, ihre Stimme trotz des Coronavirus abzugeben. In den Wahllokalen sollen Handreinigungsmittel zur Verfügung stehen. Und: Wer möchte, kann laut bayerischem Innenministerium seinen eigenen Stift von zu Hause mitbringen.

Hoher Anteil von Briefwählern

Ein großer Teil der Stimmen im Freistaat ist aber ohnehin schon längst vergeben, mancherorts weit mehr als die Hälfte: Kommunen in allen bayerischen Regionen melden einen deutlichen Anstieg der Briefwähler - teilweise auf Rekordniveau. Einen Trend zu mehr Briefwählern gibt es zwar schon seit mehreren Jahren, die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus dürfte aber zusätzlich eine Rolle gespielt haben.

Wer noch nicht abgestimmt hat, kann heute in allen 2.056 bayerischen Gemeinden den Gemeinde- oder Stadtrat und in allen 71 Landkreisen den Kreistag wählen. In 24 kreisfreien Städten und 1.909 Gemeinden wird darüber hinaus der Bürgermeister oder Oberbürgermeister bestimmt, in 64 Landkreisen der Landrat.

Stimmungstest für die Parteien

Auch wenn die insgesamt mehr als 4.000 Wahlen heute im Schatten der Corona-Krise stehen, ihre Bedeutung für die großen Parteien in Bayern schmälert das nicht. Natürlich sind bei Kommunalwahlen in vielen Fällen mehr die jeweiligen Persönlichkeiten als ihre Parteizugehörigkeit ausschlaggebend für die Entscheidung der Wähler, trotzdem gilt der Urnengang auch als Stimmungstest für die Parteien.

Für die CSU gehört eine starke kommunale Verankerung seit jeher zu ihrem Erfolgsrezept, entsprechend groß ist die Bedeutung der Kommunalwahlen für die Partei. Angesichts unsicherer Wahlaussichten dämpfte CSU-Chef Markus Söder vorsichtshalber schon vor Wochen die Erwartungen. 2014 waren die Christsozialen erstmals seit 1960 bei Kommunalwahlen unter 40 Prozent gerutscht - und ihr damaliger Parteichef Horst Seehofer wurde von vielen zu einem der Verlierer der Wahl erklärt.

CSU "in der Zwickmühle"

Die CSU steckt bei diesen Kommunalwahlen "in der Zwickmühle", wie es die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, formulierte. Auf dem Land versuchen die Freien Wähler, den Christsozialen konservative Wähler abzujagen und ihre eigene Stellung als wichtige kommunalpolitische Kraft zu behaupten. In den größeren Städten dagegen stellen die Grünen für die CSU eine wachsende Herausforderung dar und hoffen, nach dem Höhenflug im Bund und Land auch auf kommunaler Ebene punkten zu können - und den einen oder anderen zusätzlichen Rathaus-Chefsessel zu erobern.

"Stärkere Freie Wähler, dazu die aktuelle Stärke der Grünen - in solch einem Umfeld hat es in Bayern noch nie Kommunalwahlen gegeben", betonte Münch vor einigen Wochen im BR-Interview. Für AfD und FDP rechnete die Politologin lediglich in einzelnen Regionen mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen. Für die gebeutelte bayerische SPD wiederum gilt es, sich bei den Kommunalwahlen vom Abwärtstrend in Bund und Land zu lösen und ihre prestigeträchtigen Oberbürgermeister- und Landrat-Posten zu verteidigen.

Spannende Rennen in den großen Städten

Gerade die Ergebnisse in den großen Städten werden mit besonderer Spannung erwartet. So gilt beispielsweise die Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg nach dem Rückzug von Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) als völlig offen. Auch Augsburg wird einen neuen Oberbürgermeister bekommen, da Kurt Gribl (CSU) kein weiteres Mal kandidiert. In Würzburg hofft Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) auf eine zweite Amtszeit, muss sich aber gegen ein breites Bewerberfeld durchsetzen.

In München rechnen sich die Grünen eine reelle Chance aus, mit ihrer Kandidatin Katrin Habenschaden dem SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter gefährlich werden zu können. Lachende Dritte möchte CSU-Kandidatin Kristina Frank werden.

Komplett offen ist das Rennen in Regensburg, wo die Wahl im Schatten der Korruptionsaffäre steht: Unter den Kandidaten ist auch der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, der mit einem eigens gegründeten Verein antritt. In Ingolstadt sind Beobachter gespannt, ob sich die Bestechungsaffäre des ehemaligen Oberbürgermeisters Alfred Lehmann auf das Resultat seines Nachfolgers Christian Lösel (beide CSU) auswirken wird.

Stichwahlen in zwei Wochen

Bei vielen Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen wird die letzte Entscheidung aber wohl erst in einer Stichwahl in zwei Wochen fallen. Dann wird der Anteil der Briefwähler möglicherweise noch einmal höher sein: Ministerpräsident Söder kündigte am Freitag an, wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Briefwahl für den 29. März deutlich zu erleichtern. Von Montag an sollen daher automatisch Briefwahlunterlagen verschickt werden.