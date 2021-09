Bayern wählt: Bundestag, Bürgermeister, Bürgerentscheide

In Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels etwa bestimmen die Wählerinnen und Wähler heute, wer künftig im dortigen Rathaus das Sagen hat. Der bisherige Bürgermeister, Jürgen Kohmann (CSU) musste aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben. Für den Posten kandidieren Hans-Josef Stich (CSU), Mario Schönwald (FW) und Sandra Nossek (Grüne/SBUN).

Bellenberger entscheiden über neuen Rathauschef

Auch in Bellenberg im Landkreis Neu-Ulm wählen die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Bürgermeister. Nach dem Rücktritt der Amtsinhaberin Susanne Schewetzky (CSU) schicken die Christsozialen den parteilosen Kandidaten Oliver Schönfeld ins Rennen. Für die Freien Wähler tritt Manuel Fink an.

Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kirchdorf

In der Gemeinde Kirchdorf im Landkreis Kelheim finden zeitgleich zur Bundestagswahl ebenfalls Bürgermeisterwahlen statt. Im vergangenen Jahr war der bisherige Bürgermeister Alfred Schiller von der Unabhängigen Wählergemeinschaft wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Bau eines Dorfladens per Gerichtsentscheid aus dem Amt entfernt worden. Um seine Nachfolge bewerben sich Simon Wachter (CSU) und Franz Huber (Unabhängige Wählergemeinschaft).

Patersdorf sucht neuen Bürgermeister

Nachdem sich der bisherige Rathauschef in Patersdorf im Landkreis Regen aus privaten Gründen vom Amt zurückgezogen hat, wird auch hier am 26. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Zur Wahl stellen sich der parteilose Christoph Hollmayr-Kroner und Adolf Muhr von der SPD.

Bürgerentscheide in Bayern am Tag der Bundestagswahl

In zwölf bayerischen Gemeinden können die Wählerinnen und Wähler am Tag der Bundestagswahl im Rahmen von Bürgerentscheiden auch noch über diverse lokale Projekte entscheiden. So findet zum Beispiel in der Gemeinde Bockhorn, im Landkreis Erding, ein Bürgerentscheid über eine Mobilfunkanlage statt, im Markt Buttenheim (Landkreis Bamberg) wird über Baurecht für Photovoltaik- und Windkraftanlagen abgestimmt, und in Lenting, im Landkreis Eichstätt, entscheiden die Bürger über die Zukunft des geplanten Generationenparks.