Bayern wählt anders: So funktioniert die Landtagswahl

Stimmkreis und Wahlkreis

Bei der Landtagswahl haben die Parteien keine gesamtbayerische Landesliste - es wird der regionalen Vielfalt Rechnung getragen: Gewählt wird in sieben Wahlkreisen, die den Regierungsbezirken entsprechen. Für jeden Wahlkreis haben die Parteien eine eigene Wahlkreisliste erstellt, somit machen die Wähler in Oberbayern, Niederbayern, der Oberpfalz, in Ober-, in Mittel- und in Unterfranken sowie in Schwaben auf unterschiedlichen Stimmzetteln ihre Kreuzchen.

Die Spitzenkandidaten der Parteien stehen daher gar nicht in ganz Bayern zur Wahl, sondern nur in ihrem jeweiligen Heimatbezirk. Jeder Wahlkreis ist wiederum in mehrere Stimmkreise unterteilt, in denen die Parteien jeweils einen Direktkandidaten aufstellen.