Vier Tote bei Bergunfällen in den oberbayerischen Alpen

Vier Menschen sind am Samstag in den oberbayerischen Alpen ums Leben gekommen. Ein Kletterer starb an der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Drei Wanderer starben an der Maiwand im Landkreis Rosenheim.

Drei Tote an der Maiwand im Landkreis Rosenheim

Die vier Wanderer waren im Bereich der Hohen Asten bei Flintsbach unterwegs gewesen. Über die Maiwand und den Maigraben wollte die Gruppe absteigen. Dabei stürzten ein Pärchen aus dem Raum Regensburg (35 und 44 Jahre) und ein Mann (35 Jahre) aus dem Raum Straubing an derselben Stelle ab. Die vierte Wanderin setzte einen Notruf ab.

Die eingesetzten Kräfte der Bergwacht konnten nur noch den Tod der abgestürzten Wanderer feststellen. Die vierte Wanderin erlitt einen Schock und wurde von einem Kriseninterventions-Team der Bergwacht betreut. Die näheren Umstände des Unglücks müssen noch untersucht werden. Ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ermittelt.

Kletterer stürzt an der Benediktenwand in den Tod

Ebenfalls am Samstag verunglückte tödlich ein Klettersportler an der Bendiktenwand zwischen Lenggries und Kochel am See. Wie die Polizei berichtet, wurde er am Fuß der Wand leblos aufgefunden.

Der 28-jährige US-Amerikaner hatte die rund 400 Meter hohe Nordwand der Bendiktenwand bei winterlichen Bedingungen allein durchklettern wollen. Nachdem er am Abend nicht von der Tour zurückgekehrt war, meldete ihn seine Lebensgefährtin als vermisst. Kräfte der Bergwacht und zwei Besatzungen eines Rettungs- beziehungsweise eines Polizeihubschraubers suchten in der Nacht nach dem Vermissten. Knapp zwei Stunden nach Mitternacht wurde der Mann an der Wand gefunden. Ein Notarzt der Bergwacht konnte nur noch dessen Tod feststellen.