Bayern verzichtet auf schärfere Corona-Regeln

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die Corona-Schutzmaßnahmen in Bayern sollen laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) auch ab 1. Oktober unverändert fortgeführt werden. Zwar werde eine neue Corona-Verordnung ausgearbeitet, um dem geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes zu entsprechen, sagte Herrmann nach einer Kabinettssitzung in München. Es werde inhaltlich aber weder Verschärfungen geben, "noch machen wir Lockerungen". Der Freistaat setze weiter auf ein lageangepasstes Vorgehen. Die Regeln sollen laut Staatskanzlei vorerst bis 28. Oktober gelten.

Somit bleibe es beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr bei der Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen, erläuterte der CSU-Politiker. Eine FFP2-Maske sei wie bisher nicht nötig. Auch an den Masken- und Testpflichten in bestimmten Einrichtungen für vulnerable Menschen hält Bayern unverändert fest. Der Bund schreibt dagegen ab 1. Oktober in Fernzügen eine FFP2-Maske vor und verschärft die Regeln damit leicht, während in Flugzeugen dann kein Mund-Nasen-Schutz nötig ist.

Länder haben mehr Möglichkeiten

Das geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes räumt den Ländern ab 1. Oktober die Möglichkeit schärferer Maßnahmen ein, zum Beispiel eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen. In Schulen können die Länder eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse einführen, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.

Bayern macht von diesen Möglichkeiten zunächst keinen Gebrauch. Es gibt laut Herrmann derzeit auch keine weiteren Planungen dazu. "Aktuell erfordert die Lage die Maßnahmen, die wir fortschreiben. Es handelt sich um das, was ganz gut eingeübt ist, was auf den ersten Blick einleuchtet als sinnvoll", betonte der Staatskanzleichef. "Alles andere müsste man anschauen, wenn sich die Lage dramatisch verändern würde." Zugleich erneuerte er die Kritik daran, dass es vom Bund keine Handreichung dafür gebe, "ab wann was passieren sollte". Deshalb seien die Instrumente, die das Bundesgesetz theoretisch vorsehe, für die Praxis eher untauglich.

Neue Hotspot-Regelung

Bei einer deutlichen Verschärfung der Corona-Lage erlaubt eine Hotspot-Regel zudem eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Zudem werden Personenobergrenzen für Veranstaltungen in Innenräumen möglich. Voraussetzung für die Hotspot-Regel ist, dass das jeweilige Landesparlament eine konkrete Gefahrenlage feststellt. Lockdowns, Ausgangssperren, Geschäfts- und Schulschließungen soll es nicht mehr geben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Ende August die Erwartung geäußert, dass die Bundesländer im Herbst wieder mehr Maskenpflichten einführen werden: "Ich persönlich gehe davon aus, dass wir im Oktober tatsächlich Schwierigkeiten bekommen werden und dass dann viele Länder sich überlegen werden, die Maßnahmen anzuwenden."

Herrmann: "Noch keine Wiesn-Welle erkennbar"

Die Corona-Infektionszahlen und Hospitalisierungszahlen sind laut Herrmann in Bayern im Vergleich zur Vorwoche "auf moderatem Niveau angestiegen". Die 7-Tage-Inzidenz sei innerhalb einer Woche von 351,9 auf 427,5 geklettert. "Es ist jetzt aktuell noch keine Wiesn-Welle in dem Sinn erkennbar", erläuterte der Staatskanzleichef. Aber das Oktober sei auch jetzt erst ungefähr in der Halbzeit und ein Anstieg der Zahlen mache sich auch "erst nach einer gewissen Zeit" bemerkbar. Insgesamt seien alle Zahlen derzeit von früheren Schwellenwerten oder gar Höchstständen entfernt.

Die Gefahren der Pandemie seien aber nicht zu Ende, betonte Herrmann. Deshalb müsse man das Infektionsgeschehen weiter im Blick behalten. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wird laut Staatskanzlei beauftragt, die im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Indikatoren - wie Abwassermonitoring, 7-Tages-Inzidenz, 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz - zu beobachten.