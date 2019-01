Bayern versinkt im Schnee: Unfälle, Staus und Flugausfälle

Ergiebige Schneefälle haben in Teilen Bayerns zu einem Chaos auf den Straßen geführt. Autos landeten in Straßengräben, Lastwagen kamen auf glatten Straßen ins Rutschen und standen quer. Zeitweise war unter anderem die A9 Nürnberg Richtung München zwischen Allersberg und Hilpoltstein gesperrt. Auf der A8 gab es am Mittag knapp 30 Kilometer lange Staus. "Die A8 ist schon relativ zu. Wieviel davon Rückreiseverkehr ist, wieviel wetterbedingt, lässt sich schwer sagen", so die BR-Verkehrsredaktion. Am Montag enden die Weihnachtsferien, weshalb viele Familien auf der Rückreise sind.

Seit dem Nachmittag entspannt sich die Lage trotz andauernder Schneefälle vielerorts. Auf der Autobahn A95 Garmisch-Partenkirchen-München etwa läuft der Urlauberrückreiseverkehr größtenteils problemlos. Auch Oberfranken, wo der Schnee inzwischen in Regen übergegangen ist, meldet nur mäßige Verkehrsbeeinträchtigungen. Viele Bürger haben anscheinend auf die Schneewarnung reagiert und vermeiden oder verschieben Autofahrten.

Rettungsdienste im Süden und Südosten im Dauereinsatz

Wegen des starken Schneefalls in Südostbayern kommen die Einsatzkräftekommen an ihre Kapazitätsgrenze. Grund seien aber weniger die Einsätze an sich, sondern die schneebedingt langen Fahrtzeiten zum Einsatzort und in die Krankenhäuser. Deshalb habe man routinemäßige Verlegungen auf spätere Zeitpunkte verschoben. "Was nicht sein muss, wird vor Ort gelassen", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Traunstein dem Bayerischen Rundfunk.

Hauptverkehrshindernis: Manövrierunfähige LKW

Auch die Feuerwehren in der Region sind im Dauereinsatz. Hauptproblem seien LKW, die sich drehen und dann Straßen blockieren, zuletzt etwa auf der A94 bei Ampfing (Landkreis Mühldorf) und der A8 bei Anger (Landkreis Berchtesgadener Land). In Tüssling (Landkreis Altötting) knickten einige kleinere Bäume um und mussten von der Straße entfernt werden.

Größere Unfälle sind bisher weitgehend ausgeblieben - allerdings gibt es zahllose meist kleinere Blechschäden. Allein das Polizeipräsidium Rosenheim meldete bis zum Mittag 40 Unfälle, auch mehrere Menschen seien verletzt worden.

Nasser Schnee und Stromausfälle: Die Probleme in Niederbayern

In Niederbayern macht das Wetter vor allem dem Osten des Regierungsbezirks zu schaffen. Hier lässt der Nassschnee immer wieder Äste und auch ganze Bäume umknicken, die auf Straßen und Stromleitungen fallen. Im Landkreis Deggendorf kam es vereinzelt zu Stromausfällen. Kreisbrandinspektor Bernhard Süß, der den Feuerwehreinsatz leitet: "Es gibt wohl keine Feuerwehr bei uns in der Gegend, die heute noch nicht ausrücken musste.“ Landrat Christian Bernreiter hat sich am frühen Nachmittag mit Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr getroffen, um die Lage zu besprechen.

In München fallen 120 Flüge aus

Am Münchner Flughafen haben die Schneefälle zu Streichungen und Verspätungen geführt. Fast zehn Prozent der Flüge wurden annulliert: Inzwischen sind 120 der für heute geplanten 860 Starts und Landungen abgesagt. Eine Sprecherin des Flughafens schloss nicht aus, dass die Zahl noch weiter steigt. Zudem gibt es massive Verspätungen.

Schnee und Eis brachten den Flugplan durcheinander: "Wir brauchen rund 25 Minuten um eine Bahn zu räumen, während dieser Zeit ist die Bahn gesperrt", sagte die Sprecherin. Auch das Enteisen der Maschinen koste Zeit. Zudem reduziert die Flugsicherung bei schlechter Sicht die Zahl der Flüge. Weil sich die Verspätungen häuften, hätten sich einige Airlines für die Stornierung einzelner Verbindungen entschieden.

Schneekettenpflicht auf einigen Straßen

Auf einigen Straßen herrscht derzeit Schneekettenpflicht, zum Beispiel auf der B11 Pilsen - Deggendorf zwischen Ruhmannsfelden und A92 in Deggendorf in beiden Richtungen für Lkw und auf der St2077 Neuhaus - Spitzingsee zwischen Neuhaus und Spitzingsee in beiden Richtungen auch für Pkw.

Wo's auf der Schiene hakt

Unterdessen ist der Betrieb auf der niederbayerischen Waldbahn vorläufig gestoppt worden. "Etliche Bäume sind unter der Schneelast zusammengebrochen und blockieren die Schienen", so ein Polizeisprecher. Schneeräumen sei derzeit unmöglich, da das Befahren der Wälder lebensgefährlich sei. Alle Reisenden wurden bis in die nächsten Bahnhöfe gebracht. Schienenersatzverkehr auf den Strecken rund um Zwiesel gibt es den Angaben zufolge nicht. Wegen schneeglatter Straßen könnten keine Busse eingesetzt werden. Das Bahnunternehmen riet Reisenden, auf Fahrten zu verzichten. Regulärer Betrieb sei frühestens ab Sonntag wieder möglich.

Die Bahn erklärte, dass in weiten Teilen Bayerns mit Behinderungen und Ausfällen zu rechnen sei. Reisende sollten sich im Internet über Ihre Zugverbindung informieren. Bei der S-Bahn in München kommt es teilweise zu Verspätungen.

Große Lawinengefahr in den Bergen

Vorsicht heißt es auch in den Alpen: Laut Lawinenwarndienst Bayern herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Das Hauptproblem stelle die enorme Auflast des Neuschnees auf die instabile Altschneedecke dar. Aus neuschneereichen und triebschneebeladenen Einzugsgebieten ist demnach mit der Selbstauslösung großer Lockerschnee- und Schneebrettlawinen zu rechnen, die große Reichweiten erzielen. Auch hangnahe Verkehrs- und Wanderwege können betroffen sein. Die Bergwacht und der Deutsche Alpenverein warnten vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten.

Viel Neuschnee erwartet

Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen des Freistaates insgesamt 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee geben. In einigen Staulagen ist sogar mit bis zu 80, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar mit bis zu 100 Zentimeter zu rechnen. Mit den angekündigten Schneefällen wird sich die Lawinensituation weiter verschärfen. Für den Alpenrand und angrendende Gebiete gilt eine Unwetterwarnung.