Bayern verschärft Regeln für Corona-Hotspots

Angesichts steigender Corona-Zahlen hat die bayerische Staatsregierung verpflichtende Einschränkungen für Regionen im Freistaat mit einem Inzidenz-Wert über 50 beschlossen. Ab dann gilt laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unter anderen in der Gastronomie eine verpflichtende Sperrstunde ab 22 Uhr. Private Feiern werden dann auf fünf Leute oder die Mitglieder zweier Hausstände begrenzt, egal ob öffentlich oder privat gefeiert wird.

Im Schulbereich gilt laut Söder künftig in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 50: Auch Grundschüler müssen dann im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das war bisher nur die dringende Empfehlung nach dem Drei-Stufen-Plan des bayerischen Kultusministeriums. Die Maskenpflicht gelte auch nachmittags im Hort, betonte der Ministerpräsident.

Söder: Maßnahmen zunächst für vier Wochen

Bei "professionellen Veranstaltungen" - etwa in den Bereichen Sport oder Kultur - bleiben laut Söder dagegen zunächst die bisherigen Regeln bestehen. Die beschlossenen Verschärfungen in Corona-Hotspots gelten derweil zunächst für vier Wochen. Es sei wichtig, "jetzt wieder vor die Welle zu kommen", betonte Söder. Man werde wöchentlich überprüfen, wie die Maßnahmen helfen. Für die gebeutelten Bereiche "Gastronomie, Tourismus, Kultur" kündigte er an, dass sich die Staatsregierung in den nächsten Tagen auch mit neuen finanziellen Unterstützungen beschäftigen werde.

Die Corona-Zahlen in Deutschland bezeichnete Söder als "alarmierend". In Bayern seien erstmals wieder mehr als tausend Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden - nämlich 1.072. Elf bayerische Kommunen hätten den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten, 15 weitere lägen über dem Warnwert von 35. Bayernweit liege die Inzidenz bei 31,9, das Infektionsgeschehen sei also "extrem dynamisch".

In vielen Ländern Europas explodierten die Zahlen, betonte der Ministerpräsident. Es gebe Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen, Quarantänemaßnahmen für bestimmte Kommunen. Die tschechische Regierung habe den Freistaat bereits gefragt, ob er Klinikbetten für Intensivpatienten zur Verfügung stelle. "Was wir natürlich tun werden", betonte Söder.

Einigung von Bund und Ländern auf Einschränkungen in Hotspots

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Mittwoch nach rund achtstündigen Beratungen auf schärfere regionale Beschränkungen für Corona-Hotspots verständigt, in denen der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) erreicht oder überschritten wird. Dazu gehören eine erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum (maximal zehn Personen), die Einführung einer Sperrstunde um 23 Uhr sowie niedrigere Teilnehmerobergrenzen für Veranstaltungen.

Überregional vergleichbare Einschränkungen soll es darüber hinaus schon ab dem Warnwert von 35 geben, beispielsweise eine ausgeweitete Maskenpflicht sowie Begrenzungen bei privaten Feiern. Eine Entscheidung über die umstrittenen Beherbergungsverbote für Gäste aus Corona-Hotspots wurde vertagt.