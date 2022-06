Bayern vernichtet 1,3 Millionen Impfdosen - Muss das sein?

Laut bayerischem Gesundheitsministerium hat der Bund in diesem Jahr noch keine Rücknahmeaktion für vom Verfall bedrohte Corona-Impfstoffe durchgeführt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die bayerischen Corona-Impfzentren seit Beginn der Impfkampagne rund 1,3 Mio Dosen von Biontech, Moderna und anderen Herstellern vernichten mussten. Hauptgrund: abgelaufenes Verfalldatum.

Im vergangenen Jahr konnte der Freistaat überzählige Vakzine, die er nicht mehr rechtzeitig über seine Impfzentren verabreichen konnte, an den Bund zurückgeben. Das sei - je nach Vakzin - spätestens sechs bis acht Wochen vor dem Ablaufdatum möglich gewesen, teilte eine Ministeriumssprecherin dem BR mit, solange die (Tief-)Kühlkette nicht unterbrochen gewesen sei.

Bund nimmt derzeit nichts zurück

Der Bund hatte dann etliche Vakzine vor Ablauf der Haltbarkeit ärmeren Ländern gespendet. Heuer sind seine eigenen Bestände aber so gut gefüllt, dass das Bundesgesundheitsministerium bereits Mitte Mai dem BR mitteilte: "Allein dieses Jahr sollen 175 Mio Dosen an Drittstaaten gespendet werden. Davon sind 30 Mio. Dosen noch offen. Allerdings nehmen COVAX und ähnliche Organisationen derzeit keinen Impfstoff an, da es vielen Abnehmerländern aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, die erhaltenen Impfstoffe rasch zu verimpfen."

Zweite Booster-Impfung nur für Über-70-Jährige empfohlen

Die Impfzentren hierzulande sind in einem Dilemma: am Anfang war zu wenig Impfstoff da, jetzt zu viel. Denn die Zahl neuer Impfwilliger sinkt – und eine zweite Boosterung wird derzeit nur Risikogruppen und Über-70-Jährigen empfohlen.

Kaum Spielraum für mobile Impfteams

Wird ein tiefgekühlter mRNA-Impfstoff an die Impfzentrum geliefert, so endet auch die Kühlkette: Ab dem Transport wandern die Vakzine in den normalen Kühlschrank. Bei plus 2 bis 8 Grad sind Biontech und Moderna - zusammen die meistgefragten Impfstoffe - aber nur ein paar Wochen haltbar.

Zeichnet sich ein Überschuss ab, so sollen die bayerischen Impfzentren rechtzeitig gegensteuern: durch Sonderimpfaktionen oder Weitergabe an Zentren mit mehr Bedarf, so die Ministeriumssprecherin. Außerhalb des Kühlschranks halten sich die meisten Impfstoffe nur sechs Stunden, was mobilen Impfteams enge Grenzen setzt.

Haltbarkeitsdatum nachträglich verlängert

Doch mittlerweile stapeln sich die Corona-Impfstoffe auch in den Tiefkühllagern. Der Bund setzt nun darauf, dass die Impfstoff-Hersteller die Haltbarkeit verlängern - was medizinisch offenbar unproblematisch ist: Biontech hat sie schon von neun auf zwölf Monate heraufgesetzt - auch nachträglich für die schon an die Tiefkühllager ausgelieferten Impfstoffe. Sonst würden im Zentrallager des Bundes bereits Ende Juni vier Millionen Impfstoff-Dosen verfallen, hatte das Bundesgesundheitsministerium dem BR schon Mitte Mai mitgeteilt.