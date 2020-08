Bayern verlangt bei Corona-Verdacht keine Isolation von Kindern

Gesundheitsämter in Bayern haben Eltern bislang nicht dazu aufgefordert, ihre Kinder in häuslicher Quarantäne getrennt von der Familie in einem Raum zu isolieren, wenn beim Kind ein Corona-Verdacht besteht. Das ergab eine Nachfrage von BAYERN 3 beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen.

Gesundheitsämter in anderen Bundesländern fordern Isolation von Familien

Medienberichten zufolge haben Gesundheitsämter in Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen entsprechende Schreiben an Eltern verschickt. So hätten die Gesundheitsämter der Kreise Offenbach und Karlsruhe in einer Anordnung gefordert, es solle dann keine gemeinsamen Mahlzeiten in der Familie geben. Zudem drohten sie Eltern, dass bei Zuwiderhandlung das Kind in einer geschlossenen Einrichtung für die Dauer der Quarantäne untergebracht werde. Adressaten waren Eltern von Kindern zwischen drei und elf Jahren.

Kinderschützer kritisieren geforderte Isolations-Maßnahmen in anderen Bundesländern

Martina Huxoll-von Ahn, die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, erklärte im BAYERN 3-Interview, dass ihrem Verband solche Schreiben vorliegen. Ob tatsächlich ein Kind aus einer Familie herausgenommen wurde, wisse sie aber nicht.

Aus Huxoll-von Ahns Sicht ist es "eine Form von psychischer Gewalt", wenn Eltern gedroht werde, bei Nichtbeachtung die Kinder aus den Familien zu holen. "Das geht natürlich gar nicht." Sie wisse von Gesundheitsämtern, für die es selbstverständlich sei, wenn bei kleineren Kindern ein Elternteil mit in Quarantäne gehe.

Bayerische Gesundheitsministerium bezieht sich in Empfehlung auf RKI

Das Bayerische Gesundheitsministerium verweist im Zusammenhang eines Corona-Verdachts oder einer Covid19-Infektion bei einem Kind auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Diese sehen unter anderem "nach Möglichkeit" eine "zeitliche und räumliche Trennung der Kontaktperson von anderen Haushaltsmitgliedern" vor – zum Beispiel dadurch, "dass Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden". Wie das Ministerium auf BR-Anfrage schreibt, gilt die "jedoch unabhängig vom Alter der Personen".