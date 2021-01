Bayern verlängert Lockdown wohl ohne neue Verschärfungen

Nach knapp zwei Wochen bespricht das Bayerische Kabinett wieder neue Corona-Beschlüsse aus Berlin. Ministerpräsident Söder hatte allerdings schon vorher angekündigt, dass es in Bayern keine weiteren Verschärfungen geben werde. Er sieht den Freistaat im Kampf gegen das Corona-Virus gut aufgestellt. Immerhin gelte hier bereits seit Montag eine FFP2-Maskenpflicht und schon länger eine nächtliche Ausgangssperre. Der Ministerpräsident sieht eher die anderen Bundesländer in der Pflicht. Die sollten konsequenter umsetzen, so Söder, was in der Runde der Länderchefs mit Merkel beschlossen wird.

Setzt Bayern noch eigene Akzente?

Klar ist, dass der momentane Lockdown auch in Bayern bis Mitte Februar verlängert wird. Offen ist, ob das Bayerische Kabinett in seiner Sitzung wie schon in der Vergangenheit noch eigene Akzente setzen möchte – beispielsweise zu den Regelungen für Kitas und Schulen oder in Sachen Homeoffice. Klarheit bringt am Mittag eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder, Wirtschaftsminister Aiwanger und Gesundheitsminister Holetschek.

Regierungserklärung am Freitag

Als nächstes kommt am Freitag der Bayerische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, Söder wird wieder eine Regierungserklärung abgeben. Und danach wird die Opposition Stellung nehmen.