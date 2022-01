Bayern verlängert Förderung für Corona-Forschung

Das Bayerische Wissenschaftsministerium fördert den Forschungsverbund FOR-COVID für weitere drei Jahre. Laut Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) erhält der im Herbst 2020 vom Wissenschaftsministerium eingerichtete Forschungsverbund zur Erforschung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der dadurch verursachten Erkrankung von 2022 bis 2024 jährlich rund 800.000 Euro.

Forschung in verschiedenen Disziplinen

Der Forschungsverbund umfasst demnach acht Projekte. Daran beteiligt sind die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), die Technische Universität München (TUM), die Universität Regensburg und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) sowie das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) in Würzburg. Innerhalb des Verbunds wird in verschiedene Disziplinen von der Virologie über die Mikrobiologie bis hin zur Tiermedizin geforscht.

Verbund will Umgang mit künftigen Pandemien verbessern

Die einzelnen Projekte des Verbunds befassen sich mit verschiedenen Fragestellungen zur Immunantwort nach Impfung und Infektion, zur Virus-Zell-Interaktion und zu Angriffspunkten für eine antivirale Therapie. Zudem soll die Arbeit des Verbunds auch den Umgang mit künftigen Pandemien verbessern. Die Wissenschaft habe, so Minister Sibler, in erster Linie durch die historisch schnelle Entwicklung wirksamer Impfstoffe entscheidende Beiträge dazu geleistet, der Pandemie den Kampf ansagen zu können.

"Innerhalb von weniger als zwei Jahren wurde eine enorme Menge an Wissen über das Virus gewonnen. Nun gilt es, dieses Wissen weiter zu konsolidieren, zu vertiefen und in die klinische Anwendung zu bringen. An diesem Prozess soll FOR-Covid mitwirken", wird der Minister in dem Schreiben zitiert.