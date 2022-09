Bayern verlängert Corona-Regeln - Söder will Lockerungen

Die Masken- und Testpflichten in bestimmten Bereichen bleiben in Bayern vorerst bis 23. September unverändert in Kraft. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) teilte mit, dass die Corona-Verordnung bis 23. September verlängert werde. Weil der Bund das neue Infektionsschutzgesetz nicht rechtzeitig fertiggestellt habe, müsse dann noch eine weitere Übergangsregelung bis 30. September geschaffen werden.

Ab 1. Oktober sollen bundesweit neue Regeln gelten - sie wurden heute Nachmittag im Bundestag beschlossen. Dazu zählt eine FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Auch in Bussen und Bahnen des Fernverkehrs wird die FFP2-Maske Pflicht, bisher genügte eine medizinische Maske. Die Länder erhalten die Möglichkeit, wieder strengere Maßnahmen anzuordnen - unter anderem eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Holetschek will keine "willkürliche Vorab-Entscheidungen"

Inwieweit Bayern von diesem neuen Spielraum Gebrauch machen wird, lässt Holetschek bisher offen. "Wir beobachten die Corona-Entwicklung genau und entscheiden je nach Lage, ob neue Maßnahmen erforderlich sind oder nicht." Willkürliche Vorab-Entscheidungen gebe es nicht. "Unsere Devise heißt: So viel wie nötig - und so wenig wie möglich."

Derzeit seien die Zahlen nach einem Corona-Sommer mit hohem Infektionsgeschehen vergleichsweise niedrig, sagte der Minister. Aber der Herbst und ein wahrscheinlicher Anstieg der Infektionszahlen stehe vor der Tür. "Darauf muss man vorbereitet sein. Unser Ziel ist, vor allem vulnerable Gruppen zu schützen."

Söder pocht auf Eigenverantwortung

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt aktuell strenge staatliche Vorgaben ab. Deutschland sei mit Omikron nun in einer anderen Phase der Pandemie als beispielsweise vor einem Jahr, als die "extrem gefährliche" Delta-Variante für volle Krankenhäuser gesorgt habe, sagte er bei "Maischberger" in der ARD.

Ähnliche Regeln wie bei Delta wären laut Söder "völlig unangemessen". Er betonte: "Diese ganze Diskussion um Absperren, Zusperren, Verbieten - die hat jetzt echt ein Ende." Schließlich gehe es um Grundrechtseinschränkungen.

Söder: Isolation lockern

Söder, der lange Zeit für eine strenge Corona-Linie plädiert hatte, sprach sich für weitere Lockerungen aus. Handlungsbedarf sieht er beispielsweise bei der Isolationspflicht für Corona-Positive. "Wir werden auch relativ bald überlegen müssen: Sind die strengen Quarantäne-Regeln, die wir jetzt haben, noch angemessen?" Er wolle sie zwar nicht abschaffen, aber "flexibilisieren", da sie nicht mehr zur aktuellen Gefährdungslage passten.

Die Isolation solle kürzer werden und sich zudem danach richten, ob der Betroffene Symptome habe oder nicht, forderte der bayerische Ministerpräsident. Derzeit seien reihenweise Menschen ohne Symptome in Quarantäne. "Da könnte man andere Möglichkeiten geben, zum Beispiel mit Maske", sagte er. Aktuell muss in Deutschland nach einem positiven Corona-Test jeder für mindestens fünf Tage in Isolation.

Maskenpflicht in Zügen abschaffen?

Als "relativ absurd" bezeichnete es der CSU-Chef, dass laut neuem Infektionsschutzgesetz keine Maskenpflicht mehr im Flugzeug gelten wird, im Fernverkehr der Bahn aber eine FFP2-Maske vorgeschrieben wird. Söder forderte, wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen falle, "dann bitte auch in den Zügen".

Holetschek dagegen kritisierte erneut den Verzicht auf die Maskenpflicht bei Flugreisen. Der Minister betonte, niemand könne die unterschiedlichen Regeln in Flugzeugen und Zügen verstehen. "Mit so einem absurden Unsinn torpediert die Berliner Ampel das gesamte Vorgehen gegen die Pandemie."