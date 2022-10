Ungeachtet der Forderungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach einer Maskenpflicht in Innenräumen bleibt es in Bayern vorerst bei den bisherigen Corona-Maßnahmen. "Die Lage ist stabil, in wichtigen Indikatoren rückläufig", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Deswegen habe der Ministerrat beschlossen, die aktuell gültige Corona-Verordnung "weiterzuführen bis 9. Dezember unter unveränderten Bedingungen".

Die Staatsregierung bleibe wachsam und beobachte die Entwicklung genau. Aktuell seien aber, auch nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), keine weiteren Maßnahmen notwendig. Somit bleibt es beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr bei der Pflicht, mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Eine FFP2-Maske ist wie bisher nicht nötig, anders als in Fernzügen. Auch an den Masken- und Testpflichten in bestimmten Einrichtungen für vulnerable Menschen hält Bayern unverändert fest.

Lauterbachs Masken-Appelle an Bayern

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte die bayerische Staatsregierung nach dem Ende des Oktoberfests in München mehrfach aufgefordert, eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen zu prüfen. Vor gut zehn Tagen sagte er in Berlin, eine Wiesn ohne Testpflicht sei eine "schlechte Idee" gewesen, Bayern habe deswegen eine "besondere Verpflichtung" in puncto Corona-Maßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt war die Inzidenz in München aber schon rückläufig. Ihren bisherigen Höhepunkt hatte die Herbstwelle in der Landeshauptstadt etwa eine Woche nach dem Oktoberfest mit einer 7-Tage-Inzidenz von rund 1.500 erreicht, aktuell beträgt sie dort 302.

Auch die anderen Bundesländer hatte Lauterbach aufgefordert, strengere Maßnahmen auf den Weg zu bringen: "Wir wissen aus der Pandemie: Je früher man die Bremse tritt, desto besser ist es, denn wir müssen lange auf der Bremse bleiben." Daher wäre es sinnvoll, jetzt mit geringen Einschränkungen zu arbeiten, "als mit sehr drastischen Einschränkungen spät zu reagieren", mahnte er. Den bundesweiten Rückgang der Inzidenz wertete er kürzlich als "einen Effekt der Herbstferien" – allerdings sind in Bayern die Herbstferien erst kommende Woche. Nach den Herbstferien beginnt laut Lauterbach "ein Marathon gegen das Virus".

Corona-Zahlen in Bayern rückläufig

Bayernweit liegt die Inzidenz (Covid-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) bei rund 515. Der Trend ist fallend, die Zahl der bestätigten neuen Corona-Infektionen geht seit rund zwei Wochen zurück. Allerdings sind diese Werte inzwischen deutlich weniger aussagekräftig als zu früheren Zeitpunkten der Pandemie, weil längst nicht mehr alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.

Wichtiger für die Bewertung der Lage ist die Situation in den Krankenhäusern. Dort gab es auf den Intensivstationen im Freistaat in den vergangenen beiden Wochen einen leichten Rückgang an Patienten mit Covid. Aktuell werden laut dem Divi-Intensivregister in Bayern 280 Corona-positiv getestete Patienten intensivmedizinisch behandelt, davon müssen 91 beatmet werden. Zum Vergleich: Beim bisherigen Höchststand Anfang Dezember 2021 waren es knapp 1.100 Covid-Intensivpatienten.

Zuletzt sank auch der Corona-Hospitalisierungswert im Freistaat wieder, also die Zahl der Patienten mit einer Corona-Infektion, die in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden für die zurückliegenden sieben Tage 1.784 hospitalisierte Corona-Fälle gemeldet. Wichtig ist bei allen Krankenhauszahlen allerdings, dass nicht alle dieser Patienten wegen einer Covid-Erkrankung in der Klinik sind, sondern teils vorrangig wegen anderer Krankheiten behandelt werden. Zudem sind etliche bayerische Kliniken wegen Personalmangels überlastet.