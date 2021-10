Bayern verlängert Corona-Maßnahmen bis zum 24. November

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen in Bayern werden noch einmal verlängert: Die derzeitige Corona-Verordnung, die am Freitag ausläuft, werde bis 24. November gelten, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München. Inhaltliche Veränderungen werde es keine geben.

Rechtliche Grundlage für die Verordnungen der Länder ist derzeit die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite, die vom Bundestag beschlossen wird. Falls sie nicht verlängert wird, läuft sie am 25. November aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich zuletzt gegen eine Verlängerung aus. Staatskanzleichef Herrmann wiederholte in diesem Zusammenhang die Forderung der Länder nach einer verlässlichen Rechtsgrundlage, um weiter Schutzmaßnahmen beibehalten zu können. Es gelte, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern.

Herrmann: Steigende Infektionszahlen erfordern "höchste Aufmerksamkeit"

Die Infektionsdynamik entwickle sich zunehmend besorgniserregend, betonte Herrmann mit Blick auf die steigende Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern. Dies erfordere "höchste Aufmerksamkeit". Die Krankenhausampel sei aber bei beiden Kennzahlen (Belegung von Krankenhäusern und Intensivstationen mit Corona-Patienten) klar auf Grün, man sei noch weit weg von den gefährlichen Werten. Mit Blick auf Österreich und die Debatten der vergangenen Tage sagte Herrmann, Bayern wolle keinen Lockdown - auch nicht für Ungeimpfte. Lockdowns seien nicht das Mittel der Wahl. Es dürfe aber auch keine Benachteiligungen für Geimpfte geben.

Austausch mit Landräten aus Corona-Hotspots

Zu Gast in der Kabinettsitzung waren Landräte und Oberbürgermeister aus den Regionen im Südosten Bayerns, in denen es derzeit besonders viele Corona-Fälle gibt. Staatskanzleichef Herrmann erklärte, es seien dabei ganz bewusst keine konkreten Maßnahmen beschlossen worden. Man habe die Lage analysiert und werde sie in den nächsten Wochen weiter beobachten. Auffällig sei, dass es eine gewisse Korrelation zwischen niedriger Impfquote und hoher Inzidenz gebe.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) lobte den Austausch mit den besonders betroffenen Kommunen. Die Gespräche hätten gezeigt, dass das Impfen "sehr zäh" geworden sei. Holetschek zufolge sind die aktuellen Covid-Patienten in Bayerns Krankenhäusern vorwiegend ungeimpft.

Wenn geimpfte Menschen im Krankenhaus landen, haben sie laut ihm häufig Vorerkrankungen oder sind älter. Der Gesundheitsminister betonte, in diesem Zusammenhang erneut, wie wichtig Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen seien.