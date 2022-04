Bayern verlängert Corona-Basisschutz bis 28. Mai

Masken in Bussen und Bahnen, Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen: Die meisten Corona-Basisschutzmaßnahmen in Bayern werden bis 28. Mai verlängert. Das beschloss das Kabinett. Wie angekündigt, entfällt die Testpflicht in Schulen und Kitas.