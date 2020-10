Verkehrschaos in Cham wegen Testpflicht für tschechische Pendler

Stau und Parkplatznot in Cham: Weil für tschechische Pendler jetzt im Landkreis eine Testpflicht gilt, strömten am Vormittag viele in die zwei Teststationen der Kreisstadt.

Volksfestplatz schnell zugeparkt

Die großen Parkplätze am Volksfestplatz und gegenüber an der Further Straße waren bald überfüllt. Es kam zu einigen Auffahrunfällen.

Am Volksfestplatz befindet sich eine der Chamer Teststationen. Eine zweite hat der Landkreis in der Osserstraße 22 nahe des Landratsamtes in Betrieb genommen. Dort gibt es aber kaum Parkplätze. Vor den Testzentren bildeten sich Warteschlangen. Allerdings waren auch Einheimische darunter.