Bayern: Verkaufsverbot für große Geschäfte verfassungswidrig

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag mitteilte, sehen die Richter in der Ungleichbehandlung von kleineren Läden einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in dem Urteil indessen "keinen Angriff auf die Regelungen", teilte er in einer ersten Reaktion mit. Stattdessen handle es sich um Präzisierungen. Als Beispiel nannte Söder den Umstand, dass das Gericht die Ausnahmeregel für Fahrrad- und Buchläden kritisiert habe. Diese dürfen ab heute - genau wie Autohäuser - auch mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen.

Urteil hat vorerst keine praktischen Folgen

Unmittelbare praktische Folgen hat die Entscheidung de facto nicht. Das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage "ausnahmsweise" nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Stattdessen beschränkte sich der 20. Senat darauf, die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz festzustellen.

Das Gericht entschied vorläufig über den Eilantrag eines Einzelhändlers mit Warenhäusern in Bayern, Berlin und Hamburg. Diese überschreiten teilweise die Grenze von 800 Quadratmetern. Ein umfassendes Urteil in der Sache steht noch aus. Ein Zeitpunkt dafür ist derzeit nicht absehbar.

Möglicherweise weitere Lockerungen Ende Mai

Söder verwies derweil darauf, dass das Kabinett diese Woche ohnehin besprechen wolle, "wie wir mit nächster Woche umgehen". Zudem stellte Söder weitere Lockerungen für Geschäfte und die Gastronomie - möglicherweise ab Ende Mai - in Aussicht. Alle Perspektiven hingen aber vom Verlauf des weiteren Infektionsgeschehens ab.