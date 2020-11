Bayern und Tschechien einig: Grenzen bleiben offen

Trotz zuletzt deutlich gestiegener Corona-Zahlen in Bayern und Tschechien soll die gemeinsame Grenze nicht erneut wie im Frühjahr geschlossen werden. Das betonten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein tschechischer Amtskollege Andrej Babiš nach einer gemeinsamen Videokonferenz am Mittwochvormittag.

Söder erklärte, dass die Grenzen offen bleiben, sei "unser klar erklärtes Ziel". Die Berufspendler aus Tschechien, die in Bayern arbeiten, seien "sehr geschätzt" und "dringend benötigt". Söder verwies auch auf die bereits einmal wöchentlich geltende Testpflicht für diese Gruppe. Babiš positionierte sich noch deutlicher als Söder und sagte laut der Übersetzerin wörtlich: "Ich kann die Schließung der Grenze von mir aus ausschließen."

Bayern könnte 100 Patienten aufnehmen

Bayerns Ministerpräsident bekräftigte nach dem Gespräch das Angebot, bei einer Überlastung des tschechischen Gesundheitssystems bis zu 100 Corona-Patienten mit schweren Verläufen im Freistaat zu behandeln. "Wir können das zusagen", sagte Söder. Sofern benötigt, werde man das Ganze "auf dem schnellen Dienstweg" machen. Die Patienten dürften laut ihm dann bayernweit verteilt werden, abhängig von den Kapazitäten in den verschiedenen Krankenhäusern.

Bisher gibt es laut dem tschechischen Regierungschef keinen Bedarf, das bayerische Hilfsangebot in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch bedankte sich Babiš für die Geste. Laut ihm ist die Corona-Lage mit Blick auf die Krankenhäuser bisher nur in einzelnen Regionen Tschechiens schwierig. Das Hilfsangebot sei auch keine Einbahnstraße - bei Bedarf gelte es natürlich auch umgekehrt. In Tschechien gilt aktuell ein härterer Lockdown als in Deutschland. Dort haben auch Schulen geschlossen, nachts gilt eine Ausgangssperre.

Söder: Finanzielle Hilfen rasch auszahlen

Söder erneuerte zudem seinen grundsätzlichen Appell, dass es "in dieser schwierigen Phase großen Zusammenhalt" brauche. Er forderte vom Bund schnelle finanzielle Hilfen für Branchen, die vom zweiten Corona-Lockdown betroffen sind. Diese Ersatzleistungen müssen laut dem CSU-Chef, dessen Partei auch Teil der Bundesregierung ist, noch im November fließen - etwa für die Gastronomie, die Kulturbranche oder Solo-Selbstständige.