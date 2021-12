"Bayern und Olympia": Sonderausstellung bekommt erste Objekte

Anlässlich des 50. Jahrestags der Olympischen Sommerspiele in München wird es 2022 im Museum der Bayerischen Geschichte eine Sonderausstellung geben. "Bayern und Olympia 1896 - 2022" lautet der Titel der Ausstellung, die vom 12. Juli 2022 bis 15. Januar 2023 in Regensburg zu sehen sein wird.

Barth und Schloder übergeben Erinnerungsstücke

Die ersten Objekte vorwiegend bayerischer Athleten sind schon da: Am Mittwoch haben die drei ehemaligen Olympioniken Paul Barth, Alois Schloder und Manfred Schnelldorfer ihre Erinnerungsstücke an das Museum übergeben.

Judoka Barth hat bei Olympia 1972 in seiner Heimatstadt München die Bronzemedaille geholt. Sein Judoanzug wird zukünftig in der Sonderausstellung zu sehen sein. Der Landshuter Alois Schloder hat bei Olympia 1976 die fast ausschließlich bayerisch besetzte Eishockeynationalmannschaft als Kapitän angeführt. Die Mannschaft gewann überraschend Bronze. Das Eishockey-Outfit befindet sich ab Juli 2022 im Museum. Manfred Schnelldorfer, der Goldmedaillengewinner im Herren-Eiskunstlauf 1964 in Innsbruck, wird seine Schlittschuhe für die Ausstellung zur Verfügung stellen.

Botschafter des Sports und Sympathieträger

Anlässlich des 50. Jubiläums der Olympischen Sommerspiele in München 1972 erweitert das Haus der Bayerischen Geschichte seine Dauerausstellung um viele originale Sportgeräte und Ausrüstungsgegenstände bayerischer Olympioniken. Die Sonderausstellung zeigt, wie bayerische Athleten und Athletinnen mit ihren Erfolgen bei Olympischen Spielen zu Sympathieträgern und Botschaftern des Sports und des Freistaats Bayern aufgestiegen sind.

Zugleich wirft die Sonderausstellung einen Blick auf die olympischen Spiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen und 1972 in München sowie die zuletzt gescheiterten Bewerbungen. Neben einem Film bietet ein interaktives Internetportal Einblicke in die bayerische Olympiageschichte und in den Sammlungsaufbau des Museums zum Thema Sport und Olympia in Bayern.