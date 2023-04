Bayern und NRW: "Schulterschluss" gegen Berlin

Zuletzt hat es etwas geknirscht im Verhältnis von Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hatte doch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) behauptet, Dortmund sei "fast zu doof", um deutscher Fußball-Meister zu werden. Man wiege die Bayern nur in Sicherheit, konterte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Jetzt liegt Dortmund in der Tabelle vorn - und Wüst besucht mit seinem Kabinett die Münchner Residenz.

BR24live überträgt die Pressekonferenz im Anschluss an die gemeinsame Kabinettssitzung von Bayern und NRW ab 12.55 Uhr.

Ob unter den beiden Ministerpräsidenten der nächste Kanzlerkandidat der Union ist? Söder will sich an diesen Diskussionen nicht beteiligen. Sein Kollege Wüst weist im Interview mit dem "Münchner Merkur" eigene Ambitionen zurück. "Ich konzentriere mich mit voller Kraft darauf, das Beste für Nordrhein-Westfalen zu erreichen." Und als Landeschef ärgere er sich gemeinsam mit Bayern "über manches in der Bundesregierung", auch bei der Migrationspolitik. Das ist das große Thema beim Treffen der beiden Landesregierungen.

Von Migrationspolitik "sehr enttäuscht"

Bayerns Landeschef Söder zeigt sich "sehr enttäuscht" von der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen haben Städte und Landkreise immer wieder mehr finanzielle Unterstützung vom Bund gefordert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erkläre das Problem dennoch für "quasi nicht existent", kritisiert Söder.

Faeser hatte Anfang April gesagt, sie könne nicht nachvollziehen, warum die Kommunen schon jetzt wüssten, dass ihnen das Geld dieses Jahr nicht ausreichen werde. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte erst kürzlich weiteren Bundesmitteln für die Flüchtlingsversorgung eine Absage erteilt. Die Länder seien finanziell in einer wesentlich besseren Verfassung als der Bund, so seine Argumentation.

Söder: "Sehen uns als Anwalt der Kommunen"

Um beim bevorstehenden Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Position der Länder zu stärken, planen die beiden bevölkerungsreichsten Länder Bayern und NRW nun einen "Schulterschluss in Richtung Berlin". "Wir sehen uns auch als Anwalt der Kommunen", sagt Söder. "Und wir wollen einfach eine sinnvolle Migrationspolitik."

Gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Wüst will Söder jetzt "Positionen ausloten". "Wir sagen Ja zu Hilfe, aber Nein zu Überforderung. Wir sagen auch Ja zu Arbeitsmigration, aber Nein zu illegaler Zuwanderung", so Söder. Da fehle ihm seitens des Bundes momentan noch die "richtige Balance".