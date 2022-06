Bayern und der Wasserstoff: Worum es bei Aiwangers Reisen geht

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) beugt sich über einen Tank, prüft Zuleitungen und Zapfhahn. Er ist in seinem Element und dabei dreht sich auch alles um ein Element: Wasserstoff. Im schottischen Aberdeen kommt der langjährige Wasserstoff-Fan Aiwanger auf seine Kosten. Er besichtigt eine Wasserstofftankstelle und den neuen Südhafen, der für die Herstellung und den Transport von Wasserstoff einmal große Bedeutung haben soll.

In Aberdeen in Schottland wird schon explizit an der Wasserstoffzukunft gearbeitet. In einigen Jahren soll von hier möglichst grüner Wasserstoff – hergestellt mit klimaneutralem Strom aus großen Offshore-Windparks – nach Bayern geliefert werden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger und der schottische Wirtschaftsminister Ivan McKee am Montag in Glasgow unterzeichnet. Auch mit Norwegen möchte Bayern künftig eng zusammenarbeiten. Dafür hat Aiwanger in Oslo geworben, bei Gesprächen mit dem norwegischen Energieminister Terje Aasland.

Das langfristige Ziel: fossile Brennstoffe ersetzen, unabhängig von russischem Gas werden und einen großen Schritt auf dem Weg in die Klimaneutralität gehen. Doch wie soll Wasserstoff dabei helfen und von welchem Zeitplan ist die Rede? Und was hat Aiwangers Wasserstoff-Reise nach Schottland und Norwegen überhaupt gebracht? BR24 hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Warum hat Wasserstoff so ein positives Image?

Hubert Aiwanger spricht wie viele andere schon seit Jahren vom Wasserstoff als Zukunftstechnologie. Für ihn ist das der "logische Schluss". Wer von den fossilen Brennstoffen weg will, die Klimaneutralität anstrebt und gleichzeitig der Industrie bezahlbare Energie garantieren will, dem bleibt laut Aiwanger nichts anderes übrig, als auch auf Wasserstoff zu setzen.

Dem pflichtet die Energie-Expertin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm von der Universität Nürnberg-Erlangen bei. Sie begleitet Aiwanger als Teil einer Wirtschaftsdelegation auf seiner Wasserstoff-Reise. Ohne Wasserstoff gibt es keine Klimaneutralität, ist Grimm sich sicher. Nur mit eigenen erneuerbaren Energien werde es nicht gehen. Derzeit werden erst 50 Prozent des Strombedarfs in Bayern durch Erneuerbare gedeckt, der Netzausbau hinkt hinterher und es fehlen Speicherkapazitäten für Überschussstrom.

Doch der Weg in die Klimaneutralität und damit die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sei entscheidend, so Grimm: "Spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine sieht man auch, dass die Versorgung mit erneuerbaren Energien und die Umstellung auf klimaneutrales Wirtschaften auch Sicherheitspolitik sind."

Warum ist Aiwanger nach Schottland und Norwegen gereist?

Seelenverwandt seien Bayern und Schottland, sagt Aiwanger bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung in Glasgow. Beide, Bayern und Schottland, seien "zwei aufrührerische Völkchen und sich sehr ähnlich". Was der Wirtschaftsminister im Scherz sagt, hat einen ernst gemeinten Kern. Aiwanger betont die kulturellen und politischen Gemeinsamkeiten. Auf dieser Basis seien Verträge einfacher und sicherer zu gestalten als etwa mit Saudi-Arabien oder den Emiraten.

Außerdem wird Schottland und Norwegen ein enormes Potenzial bei der Herstellung von grünem Wasserstoff zugeschrieben. Schottland hat derzeit 25 Prozent des europäischen Potenzials an Offshore-Windkraft. In Norwegen soll der größte Offshore-Windpark Europas entstehen. Außerdem ist dort die Wasserkraft sehr stark. Laut staatlichem Energieversorger Statkraft plant Norwegen zunächst einmal vorrangig den Export von grünem Strom. Statkraft ist nach eigenen Angaben der größte Erzeuger erneuerbarer Energien in Europa. Der norwegische Energieminister bekräftigte allerdings im Gespräch mit Aiwanger: Man werde liefern, was gefragt ist, auch grünen Wasserstoff.

Für grünen Wasserstoff ist Ökostrom wichtig, denn er wird verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Das geschieht durch Elektrolyse. Das Besondere dabei: Die Herstellung von Wasserstoff ist so klimaneutral. Und auch Wasserstoff selbst verbrennt auch. Er reagiert mit Luftsauerstoff zu Wasser. Das Abfallprodukt der Reaktion ist reines Wasser und damit nicht schädlich für unser Klima.

Allerdings werden die angekündigten Wasserstofflieferungen aus Schottland und der Ökostrom aus Norwegen bei weitem nicht reichen. Das weiß auch Aiwanger und nennt überdies Italien, Spanien, aber auch Nordafrika als mögliche Lieferländer. Auch Alexander König, Landtagsabgeordneter der CSU, sieht weiteren Bedarf: "Unsere Industrie braucht dringend riesige Mengen an kostengünstiger grüner Energie, die wir selbst nicht erzeugen können", so König. Er sieht Schottland mit seinen optimalen Voraussetzungen für Offshore-Windparks als potenzielles Lieferland, aber auch Länder des mittleren Ostens, die "unbegrenzt Sonnenenergie zur Verfügung haben".

Warum ist Wasserstoff für Bayern so wichtig?

Bayern und Baden-Württemberg sind die mit Abstand reichsten Flächenländer der Republik. Auch die Arbeitslosenquote ist im Süden niedriger als im Norden und Osten. Doch zuletzt fielen auffällig viele Standortentscheidungen pro Nord- und Ostdeutschland aus. Ob Tesla-Autos aus Brandenburg oder Intel-Chips aus Magdeburg. Die Warnungen häufen sich, dass der Süden seine Vorrangstellung aufgeben muss, wenn er das Energieproblem nicht in den Griff bekommt. Denn Firmen brauchen sicheren, bezahlbare Energie – möglichst klimaneutral. Schließlich wird auch dieses Kriterium für die Industrie immer wichtiger.

Da Bayern auf Importe angewiesen ist, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm: "Wir müssen dringend dafür sorgen, dass auch der Süden Deutschlands an die Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen wird." Der Pipelineausbau sei für 2030 realistisch. Schon davor müsse allerdings Wasserstoff importiert werden. "Damit die Industrie die Sicherheit hat, dass die Wasserstoffmengen verfügbar sind. Acht Jahre, um diese Lieferketten aufzubauen von der Produktion bis zum Abnehmer, das ist nicht viel Zeit", so die Energie-Expertin.

Wie und wann kann Wasserstoff nach Bayern transportiert werden?

Beim Transport und beim Zeitplan sind noch viele Fragen offen. Dennoch ist Ralf Ott guter Dinge. Er ist Teil der Wirtschaftsdelegation auf Aiwangers Wasserstoff-Reise und schwärmt von "unglaublicher Aufbruchsstimmung". Ott arbeitet bei der Hydrogenious LOHC Technologies GmbH, einem Pionier aus Erlangen. Die Firma bietet eine Lösung an, wie Wasserstoff sicher und günstig transportiert werden kann, zum Beispiel per Schiff. Damit ist Ott beziehungsweise Hydrogenious bei der Reise sehr gefragt, auch von Seiten Schottlands.

Der Transport von Wasserstoff per Schiff könnte eine Übergangslösung bis 2030 sein, wenn der Pipeline-Anschluss nach Bayern existieren soll. "Ich gehe davon aus, dass wir 2025 erstere größere Projekte umsetzen können", so Ott. Ähnlich rechnet Schottland. Dort ist man überzeugt davon, ab 2025 erst einmal blauen Wasserstoff liefern zu können. Das ist Wasserstoff, der mit Erdgas hergestellt wird. Das frei werdende CO2 wird dann am Meeresgrund gespeichert. Ab 2028 soll es dann aus Schottland auch grünen Wasserstoff geben, hergestellt mit Energie aus den Offshore-Windparks, schätzt die schottische Regierung.

Wofür soll Wasserstoff eingesetzt werden?

Auch hier scheiden sich die Geister. Aiwanger fordert größtmögliche Offenheit. Schließlich kann man damit Strom erzeugen, heizen, Wasserstoffautos fahren, Energie speichern oder ihn als Rohstoff für die Industrie nutzen. Sich frühzeitig einzuengen und eine Sparte auszuschließen, hält Aiwanger für falsch.

Benjamin Adjei, Landtagsabgeordneter bei den Grünen, sieht das anders. Er hält es für notwendig, den Einsatz von Wasserstoff zu priorisieren – solange er noch nicht im Übermaß vorhanden ist. Beim Auto etwa sei Wasserstoff derzeit nicht sinnvoll. Denn während ein E-Auto mit Ökostrom geladen werden kann, müssen Elektrolyseure erst einmal Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff umwandeln, 20 bis 30 Prozent des Stroms gehen dabei verloren, so die Argumentation gegen Wasserstoff-Autos. In der Industrie hingegen gebe es viele Anwendungen, die ohne Wasserstoff überhaupt nicht dekarbonisiert werden können, sagt Adjei und verweist insbesondere auf die Stahl- und Chemieindustrie.

Wasserstoff, das Wundermittel? Wo ist der Haken?

Das Problem: Derzeit existieren noch nicht viele Anlagen für die Wasserstofferzeugung. Und die Anlagen, die es gibt, sind relativ klein und müssen erst noch skaliert werden. Es brauche daher dringend Investitionen in Elektrolyseure, so die Wirtschaftsweise Grimm: "Dafür müssen Abnehmer gefunden, Verträge geschlossen und es muss investiert werden." Technisch könne man die Anlage in ein paar Jahren aufbauen. Man müsse dann aber auch die Lieferkette aufbauen, um den Wasserstoff nach Deutschland zu transportieren. Da gebe es also noch sehr viel zu tun.

Hinzu kommt, dass bislang vor allem blauer oder grauer Wasserstoff existiert – also Wasserstoff, der fast ausschließlich mit fossilen Energieträgern hergestellt wird wie Erdgas, Schweröl oder Kohle. Und: Nicht zu vernachlässigen sind die Kosten. Wasserstoff ist derzeit noch teuer und obwohl der Gaspreis steigt, noch nicht damit vergleichbar.

Bayern bald Wasserstoffland? Wie geht es weiter?

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sieht im Wasserstoff weiterhin eine große Zukunft. Ende des Jahrzehnts rechnet er mit den ersten größeren Lieferungen aus dem Ausland. In der Zwischenzeit müsse Bayern eben selber noch Wasserstoff in kleinen Mengen produzieren und dafür den einen oder anderen Elektrolyseur – den man zur Herstellung von grünem Wasserstoff braucht – bauen. 2030 müsse dann aber der große Import starten. "Dann muss das für unsere Wirtschaft verfügbar sein", so Aiwanger.

Wenn dafür neben Schottland und Norwegen auch Italien, Spanien oder Nordafrika in Frage kommen, hat der bayerische Wirtschaftsminister noch einige Reisen und politische Gespräche vor sich. Und das, obwohl der Niederbayer gar nicht so gerne durch die Weltgeschichte fährt. Trotzdem, für sein Lieblingselement, den Wasserstoff, nimmt er einiges auf sich – auch so manche Sprachbarriere.

Immer mal wieder wurde Aiwanger in der Vergangenheit für seinen Akzent im Englischen belächelt. Auf seiner Reise nach Schottland und Norwegen zeigt er sich selbstbewusst, spricht und fragt viel auf Englisch, auch wenn es dabei mal holpert. "Überall, wo es mit Englisch geht, kämpfe ich mich durch", sagt der Wirtschaftsminister und lacht. Schließlich habe er in der Schule Englisch Leistungskurs gehabt. "Ich bin jetzt vielleicht nicht der ganz große Profi-Sprech. Aber trotzdem, man kann sich helfen."