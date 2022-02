Katastrophenschutz: Mehr üben und besser vernetzen

Bayerns Katastrophenschutz auf dem Prüfstand: In einer Expertenanhörung hat sich der Innenausschuss des Landtags mit der Frage befasst, wie zukunftsfest das bayerische Katastrophenschutzsystem ist: Insgesamt sei man gut aufgestellt und habe sich bewährt – aber er müsse sich weiterentwickeln, so die anwesenden Vertreter von Rettungsdiensten und Bundeswehr. Vor allem müsse es regelmäßige Großübungen geben. Nur so zeige sich, ob alle Organisationen im Notfall gut zusammen funktionieren.

Katastrophen passieren heutzutage innerhalb von Minuten

Schnelles Reagieren werde immer wichtiger, auch wegen der Klimaveränderungen, sagt Marcus Röttel von der Wasserwacht Bayern: "Was sich deutlich verändert hat im Vergleich zu früher: Wir hatten mehrere Stunden, Tage Zeit uns vorzubereiten. Jetzt kommt ein Starkregenereignis binnen Minuten auf uns zu, die Überschwemmung ist sofort da, und das ist eine große Herausforderung, das zu managen, auch mit der richtigen Ausrüstung hinzukriegen."

Mehr großangelegte, gemeinsame Übungen

"Üben, üben, üben" – und zwar alle gemeinsam: Das betonten die Vertreter der Rettungsorganisationen. Denn gerade bei der Vernetzung und der Koordination der Einsätze hake es oft noch, bemängelt auch Thomas Lobensteiner von der Bergwacht Bayern: "Wir haben bei bestimmten Einsätzen viele Einsatzkräfte vor Ort, die dann im Grunde in diesem Umfang eigentlich gar nicht notwendig sind. Da müssen wir einfach besser werden und gucken, wer ist Spezialist, wer muss auf jeden Fall in diesen Einsatz, und wer rückt nach."