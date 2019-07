Bayern und Baden-Württemberg setzen Verkehrsprojekte aufs Gleis

Vom Lindauer Hafen aus fahren der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Minister zur gemeinsamen Sitzung mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Manfred Kretschmann (Grüne) und dessen Kabinett in Meersburg. Den Aufenthalt an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze nutzen beide Seiten auch, um zwei wichtige Verkehrsprojekte in Schwaben voran zu bringen.

Spatenstich für Fernverkehrs-Bahnhof Lindau-Reutin

Markus Söder wird in Lindau zum Spatenstich für den geplanten Bahnhof Lindau-Reutin erwartet. Mehr als 21 Millionen fließen in den Bahnhof, über den in Zukunft unter anderem der Fernverkehr zwischen München und Zürich laufen soll. Der Festland-Bahnhof Lindau-Reutin soll neue Mobilitätsdrehscheibe am östlichen Bodenseeufer werden und damit den Lindauer Hauptbahnhof auf der Bodensee-Insel ablösen. Neben dem Eurocity zwischen München und Zürich sollen in Lindau-Reutin auch die Züge halten, die über Ulm und Vorarlberg nach Zürich fahren.

Bahn rechnet mit 5.000 Reisenden pro Tag

Zusammen mit den Passagieren der Nahverkehrszüge rechnet die Bahn mit rund 5.000 Ein- und Aussteigern pro Tag. Die Kosten für den neuen Bahnhof teilen sich Stadt, Freistaat, Bund und Deutsche Bahn. Eröffnen soll er mit der Inbetriebnahme der Ausbaustrecke München-Lindau Ende 2020. Der Inselbahnhof wird im Zuge des Ausbaus verkleinert und künftig nur noch von Nahverkehrszügen bedient.

Verkehrsminister diskutieren über länderübergreifende S-Bahn

Ebenfalls um Schienen geht es in Ulm. Dort treffen sich der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) und sein baden-württembergischer Amtskollege Winfried Hermann (Grüne), um das Bahnprojekt "Regio-S-Bahn Donau Iller" voranzutreiben. Mit dabei sind auch der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CSU).

Bahnhöfe an der S-Bahn-Strecke sollen ausgebaut werden

Ziel des Projektes ist ein S-Bahn-Netz im Großraum Ulm und Neu-Ulm mit dem Ulmer Hauptbahnhof als zentralem Drehkreuz. Unter anderem soll die S-Bahn in Zukunft die Strecken Neu-Ulm-Memmingen, Aalen-Ulm, Ulm-Riedlingen und Ulm-Aulendorf bedienen. Dafür sollen die an den Strecken liegenden Bahnhöfe ausgebaut werden. Zunächst stehen aber Untersuchungen zum Ausbau der länderübergreifenden Schieneninfrastruktur an. Auch eine Kosten-Nutzen-Analyse, bei der die Projektkosten dem zu erwartenden Nutzen des Ausbaus gegenübergestellt werden, steht noch aus.