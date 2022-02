Bayern: Trauerflor für erschossene Polizisten in Rheinland-Pfalz

Als äußeres Zeichen der Anteilnahme für die im Einsatz durch zwei Täter getöteten Beamten bringt die bayerische Polizei ab sofort bis einschließlich des Tages der Trauerfeier an allen uniformierten Dienstfahrzeugen der bayerischen Polizei Trauerflor an. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mitgeteilt. Herrmann sagte, er sei in Gedanken bei den Angehörigen der getöteten Polizisten.

Trauerflor an Streifenwagen auch in anderen Bundesländern

"Mit dem Trauerflor an ihren Dienstfahrzeugen wollen unsere Polizistinnen und Polizisten ihre Trauer und ihre Solidarität in diesen schweren Stunden zum Ausdruck bringen", erklärte Herrmann. Am Morgen des 31. Januar 2022 waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ordnete Trauerbeflaggung im Land an. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen. Auch andere Bundesländer folgten diesem Schritt für ihre Polizisten.

Zwei Tatverdächtige bereits gefasst

Bereits am vergangenen Abend, 13 Stunden nach der Tat, hatte sich einer der mutmaßlichen Täter bei den Ermittlern gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein 38-Jähriger über seine Anwältin. Er wurde dann von Sondereinheiten vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen. In dem Haus sei kurze Zeit später ein 32-Jähriger in Gewahrsam genommen worden.

Beide stünden im Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein. Zu möglichen Motiven wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.