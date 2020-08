vor 37 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Tourismus in Bayern erholt sich – aber langsam

Nur rund halb so viele Touristen wie 2019: Bayerns Tourismusbetriebe bekommen die Corona-Folgen deutlich zu spüren. Lockerungen und Ferien brachten im Juni aber wieder etwas Schwung in die Branche – zumindest an den Alpen und im Fränkischen Seenland.