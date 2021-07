BR24live: Glauber stellt neue Flutpolder-Studie vor

Neun Flutpolder entlang der Donau – davon verspricht sich die Staatsregierung den besten Schutz vor einem Hochwasser. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) argumentiert, dass Flutpolder wirken und sind notwendig sind. Er geht davon aus, dass mit ihrer Hilfe beispielsweise der Hochwasserpegel in Straubing um 40 Zentimeter gesenkt werden kann.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber stellt das Ergebnis der vertiefenden Untersuchungen zu den Flutpoldern an der Donau vor und erläutert das weitere Vorgehen. In BR24live, ab 10 Uhr.

Kompromiss: Nur ein Flutpolder in Regensburg

Die Studie im Auftrag des Umweltministeriums schlägt vor, im Landkreis Regensburg nur einen statt der bisher zwei geplanten Polder umzusetzen. Dann müsse deutlich weniger Ackerland geflutet werde. Der Minister hofft mit diesem Zugeständnis auf mehr Zustimmung der betroffenen Bürger in der Nähe von Regensburg.

Flutpolder sind große Rückhaltebecken, die im Falle eines Hochwassers geflutet werden und so große Mengen aus den Flüssen aufnehmen. Die Ablehnung in den Landkreisen vor Straubing ist groß, etwa in Neuburg und Regensburg. Landwirte beispielsweise wehren sich gegen die Polder. Sie fürchten, ihre Ackerflächen nicht mehr dauerhaft bewirtschaften zu können. Auch sind Zertifikate für Bio-Ware nicht mehr so einfach zu bekommen.

Kehrtwende: Aiwanger unterstützt neue Polder-Strategie

Bis vor kurzem war auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger strikt gegen die Polder. Jetzt hält er den empfohlenen Kompromiss bei den Poldern für richtig. Die Debatte sei jetzt neu eröffnet, so Aiwanger. Unterstützt wird die neue Polder-Strategie auch von den Landräten aus Straubing, Deggendorf und Passau.