Bayern steuert auf Schwarz-Orange zu: CSU setzt auf Freie Wähler

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger machte aus seiner Genugtuung keinen Hehl. "Die Würfel sind gefallen, die CSU hat sich für eine bürgerliche Koalition entschieden, so wie wir es seit Monaten vorausgesagt und auch angestrebt haben", verkündete Aiwanger vor Journalisten im Landtag. An die Grünen, die ebenfalls Interesse an einer Regierungsbeteiligung signalisiert hatten, richtete er noch eine kleine Spitze. "Wir sind im Bereich der Energiewende vielleicht die besseren Grünen, weil wir tragfähige Konzepte haben."

Nachdem die CSU bei der Landtagswahl am Sonntag die absolute Mehrheit in Bayern klar verloren hatte, haben sich die Christsozialen nun auf Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern festgelegt. Der entsprechende Präsidiumsbeschluss am Vormittag fiel laut Ministerpräsident Markus Söder einstimmig aus. Am Mittwoch hatte Söder nicht nur mit Aiwangers Freien Wählern, sondern auch mit den Grünen sondiert.

Knackpunkt Flüchtlingspolitik

Überraschend kam die CSU-Entscheidung freilich nicht. Schon am Wahlabend hatte Söder eine klare Präferenz für eine bürgerliche Koalition betont - und wiederholt auf programmatische Unterschiede zu den Grünen verwiesen. "An der Ökologie wär's vielleicht gar nicht mal gescheitert", schilderte Söder am Nachmittag im Landtag. "Der Hauptpunkt war schlicht und einfach Innere Sicherheit und Migration. Dort sind auch unterschiedliche Weltbilder erkennbar gewesen."

Eine "Bayern-Koalition"

Söder wäre nicht Söder, wenn er nicht schon einen einprägsamen Namen für das angestrebte neue Bündnis mit den Freien Wählern parat hätte: Eine "Bayern-Koalition" soll es werden. Es sei der CSU wichtig, eine Regierung zu bilden, die "sehr stark aus und für Bayern geprägt ist". Eine Koalition, die unabhängig von Weisungen einer Parteizentrale in Berlin sei, wenn es beispielsweise um große Fragen im Bundesrat gehe.

Auch CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer betont, man wolle nicht, dass von außen Einfluss auf die bayerische Politik genommen werde. "Das schadet diesem Land", betont er. Nicht besonders charmant ist es, als Kreuzer darauf hinweist, dass der künftige Koalitionspartner außerhalb Bayerns politisch ja überhaupt keine Rolle spielt: "Die Freien Wähler treten zwar auch woanders an, sind aber dort nie gewählt worden."

Grüne: Söder hat Chance vertan

Aiwanger hatte sich schon seit Monaten konsequent als möglicher neuer Koalitionspartner der CSU in Stellung gebracht und allen anderen Konstellationen eine klare Absage erteilt. Während er nun nach nur zehn Jahren im Landtag auf dem besten Weg in die neue Staatsregierung ist, dürfte den Grünen auch nach 32 Jahren weiterhin nur die Oppositionsrolle bleiben. Dabei hatte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann in den vergangenen Tagen wiederholt dafür geworben, sich von den Unterschieden nicht abschrecken zu lassen, sondern "das Beste aus beiden Welten" zusammenzuführen.

Entsprechend enttäuscht zeigten sich Hartmann und seine Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze über die CSU-Entscheidung. Leider verharre die CSU "lieber im Weiter-So-Modus. Chance vertan", twitterte Schulze. Und Hartmann betonte, er hätte Söder "mehr Mut gewünscht, den anstrengenden, aber erfolgversprechenden Weg mit uns Grünen zu gehen".

Keine schwarz-grüne GroKo

Den Vorwurf der Mutlosigkeit wollte Söder natürlich nicht auf sich sitzen lassen. "Dies ist keine Frage des Mutes gewesen, sondern für uns eine Frage der Vernunft und auch der Wahrnehmung unserer Bevölkerung", betonte er.

Auch aus "demokratietheoretischen Gründen" wäre Schwarz-Grün laut Söder falsch gewesen: "Sie wäre die GroKo in Bayern gewesen", betont der Ministerpräsident. "GroKo ist nämlich nicht Schwarz-Rot. GroKo wäre in Bayern Schwarz-Grün gewesen." Und wenn es die Chance gebe, eine andere Koalition zu bilden, "dann tut das der Demokratie gut".

Aiwanger glaubt an Signalwirkung für Deutschland

Aiwanger hofft, dass die neue Koalition "auch Signalwirkung über Bayern hinaus" haben könne. Bayern sei mittlerweile das einzige Bundesland ist, das überhaupt noch "bürgerlich" regiert werde. "Das heißt, wir haben verhindert durch unser starkes Auftreten, durch unseren Pragmatismus, dass komische Parteien zu stark geworden sind und damit nur noch mit Grün regiert hätte werden können", betonte der Freie-Wähler-Chef.

In den Koalitionsverhandlungen will sich Aiwanger vor allem für eine kostenfreie Kinderbetreuung und ein Nein zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen stark machen. Es werde ein "schönes Stück Arbeit", insgesamt sieht der Chef der Freien Wähler aber keine großen Hindernisse für Schwarz-Orange. Die Lokomotive sei nun "auf dem richtigen Gleis, und jetzt muss sie Fahrt aufnehmen".

Am Freitag geht's los

Schon am Freitag sollen die Koalitionsverhandlungen im Landtag beginnen. Söder wünscht sich, dass sie in Bayern "ein bisschen anders" als nach der Bundestagswahl auf Bundesebene ablaufen: Er möchte "schneller, effektiver und - wenn es irgendwie geht - interner verhandeln, um ein Gesamtergebnis zu präsentieren und nicht nur dauernd Zwischenschritte".

Der Zeitplan ist eng: Spätestens am 5. November muss der neue Landtag zusammenkommen, laut bayerischer Verfassung muss der Ministerpräsident anschließend innerhalb einer Woche gewählt werden. Somit bleiben dreieinhalb Wochen dafür, in Bayern eine Regierung zu bilden. Zwar gäbe es noch eine Hintertür, doch sowohl Söder als auch Aiwanger betonten, dass sie diesen Zeitplan auf jeden Fall einhalten wollen. "Sollte es ein bisschen eher gehen, wäre es auch kein Schaden", sagt Söder, aber das werde man sehen. "Ein bisschen muss man auch menschlich zueinander finden."