Bayern stellt 2G plus in der Gastronomie in Frage

Trotz eines entsprechenden Bund-Länder-Beschlusses zweifelt Bayerns Staatsregierung die Notwendigkeit von 2G plus in der Gastronomie an. Er sei skeptisch, ob das sinnvoll sei, sagte Ministerpräsident Söder in München. Entschieden werde nächste Woche.