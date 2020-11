Bayern stattet Polizei mit Elektroschockern aus - Grüne warnen

Gut 50 sind es bisher, viermal so viele sollen es bis Ende nächsten Jahres sein: Nach einem "erfolgreichen" Pilotversuch werden für die bayerische Polizei laut Innenministerium weitere 150 Distanz-Elektroimpulsgeräte (DEIG) - umgangssprachlich auch Taser genannt - angeschafft. "Die Polizei hat ganz eindeutig festgestellt, dass sich der Taser bewährt hat", betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München. Bei bestimmten Einsatzlagen könnten die Geräte "eine wertvolle Ergänzung der polizeilichen Einsatzmittel" sein.

Im Innenausschuss des Landtages kündigte Herrmann an, dass ab Anfang 2021 bayernweit alle Unterstützungskommandos sowie alle "geschlossenen Einsatzeinheiten" Taser erhalten werden. Das betreffe mehr als 30 Einheiten. Die Gesamtkosten sollen bei rund 1,2 Millionen Euro liegen.

Keine Taser für Streifenpolizisten

Normale Streifenpolizisten sollen dem Minister zufolge keiner Taser bekommen. "Es ist kein Allerwelts-Einsatzmittel", betonte Herrmann. Das DEIG solle "wirklich besonderen Situationen vorbehalten" sein, die Beamten müssten dafür speziell geschult werden.

Der Taser dürfe nur von Viererteams eingesetzt werden: zum Schutz der Betroffenen, aber auch zur Sicherheit der Polizisten. Denn Täter seien nach einem Stromzyklus im Regelfall schnell wieder voll handlungsfähig.

"Leichte Verletzungen der Haut"

Von Januar 2019 bis Januar 2020 waren Taser im Rahmen eines Pilotversuchs bei den Unterstützungskommandos der bayerischen Polizei sowie bei den Einsatzzügen in Aschaffenburg, Kempten, Regenburg und Straubing im Einsatz. 32 Mal wurden sie laut Innenministerium verwendet. "Dabei konnte das DEIG in 29 Fällen zu einer erfolgreichen Bewältigung der Einsatzlage beitragen", erläuterte Herrmann. 27 Mal genügte es demnach, dass die Polizisten den Taser-Einsatz nur androhten. Lediglich in fünf Fällen seien Elektroden-Pfeile verschossen worden, so das Innenministerium.

In vier Fällen sei es nach Ministeriumsangaben zu "leichten oberflächlichen Verletzungen der Haut und sonst zu keinen Verletzungen beim Betroffenen" gekommen. Herrmann sagte, der kleine Stromschock bedeute zwar eine Körperverletzung, aber im Vergleich zum Gebrauch einer Schusswaffe sei es in der Regel "der geringere Eingriff". Der Einsatz von Tasern solle auch die Verwendung von Schusswaffen weiter reduzieren.

Grüne: Taser keine harmlose Waffe

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze kritisierte die Ausweitung des DEIG-Einsatzes. "Denn der Taser ist keine harmlose Waffe", betonte sie. "Blicken wir rüber in die USA, sehen wir, dass es zu sehr vielen Todesfällen beim Einsatz vom Taser gekommen ist."

Denn bestimmte Risikofaktoren - vom Drogen- oder Medikamenteneinfluss bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen - machten die Geräte für die Betroffenen "sehr gefährlich", warnte die Grünen-Politikerin. "Woran soll denn die Polizei erkennen, ob jemand eine Herz-Kreislauf-Vorerkrankung hat? Das ist ja fast Volkskrankheit hier bei uns in Deutschland."

Herrmann: Restrisiko bleibt

Laut Herrmann gibt es die klare Vorgabe an die Polizisten, den Taser immer dann, wenn ein Risikofaktor erkennbar sei, nicht einzusetzen. Aber das lasse sich in derTat nicht immer erkennen. Jemandem, der putzmunter wirke, "sieht man vielleicht nicht an, dass er Bluthochdruck hat oder ein spezielles Kreislaufproblem", sagte der Minister. "Dieses Restrisiko bleibt."

Schulze fordert mehr Forschung

Grünen-Innenpolitikerin Schulze beklagte, dass es beim Taser noch Forschungslücken gebe. Sie forderte das Innenministerium auf, "noch mehr unabhängige wissenschaftliche Forschung" zuzulassen. "Wir müssen da noch genauer und tiefer hinschauen, bevor wir unserer bayerischen Polizei diese nicht harmlose Waffe in die Hand drücken."