Bayern startet Programm für eine bessere Schweinehaltung

Im Stall von Klaus Eppeneder stehen die Sauen unter offenem Dach an der frischen Luft. Sie haben vergleichsweise viel Platz, können sich ins Stroh legen und darin wühlen. Und auch die Ferkel, die er aufzieht, haben Auslauf ins Freie. "Dadurch, dass alle Tiere auf Stroh liegen, haben wir einen erheblichen Mehraufwand", sagt Eppeneder. Zwei Stunden sind die Schweinehalter aus Vilsbiburg bei Landshut jeden Tag mit Ausmisten beschäftigt. Außerdem müssen sie das Stroh ernten und trocknen.

"BayProTier" startet im Juli

Für die hohen Standards, die er einhält, bekommt Eppeneder jetzt Prämien vom Freistaat. Das bayerische Landwirtschaftsministerium startet mit einem neuen Förderprogramm für mehr Tierwohl und richtet sich im ersten Schritt an Sauenhalter und Ferkelerzeuger. Man wolle die Betriebe mit steigenden Erwartungen nach mehr Tierwohl nicht allein lassen, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf dem Vilsbiburger Schweinehof. Zunächst werden mit dem Programm Betriebe unterstützt, die eh schon viel machen. "Aber perspektivisch gesehen soll es für alle auch einen Anreiz darstellen, mehr fürs Tierwohl zu tun", so Kaniber.

Je mehr Tierwohl, desto höher der Zuschuss

Sechs Millionen Euro stehen mit "BayProTier" erst einmal für ein Jahr zur Verfügung – sowohl für biologisch als auch konventionell wirtschaftende Betriebe. Das Programm ist gestaffelt: Je mehr die Bauern fürs Wohlbefinden ihrer Tiere tun, desto mehr Zuschüsse bekommen sie. Maximal liegen die Beträge bei 150 Euro für jede Sau und 5,50 Euro pro Ferkel. Klaus Eppeneder geht davon aus, dass er so einen Teil seiner Mehrkosten decken kann.

Auch die Bundesregierung hat einen deutschlandweiten Plan für mehr Tierwohl in Aussicht gestellt. Mit dem eigenen Programm will der Freistaat hier vorausgehen. Abschließend genehmigen muss es aber die EU-Kommission. Mittelfristig will die Staatsregierung das Förderprogramm dann auch auf andere Tierarten ausweiten.