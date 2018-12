Bayern startet in die Skisaison

Bayerns Skiliftbetreiber starten - nach dem Wintereinbruch in den vergangenen Tagen - am kommenden Wochenende die Skisaison. Am Samstag geht es im Skigebiet Garmisch Classic los. In Betrieb gehen unter anderem die Hausbergbahn, der Trögllift, das Kinderland, die Rimmler-Moos-Lifte und der Kreuzwankl-Ski-Express. Die Talabfahrten bleiben aber vorerst noch geschlossen. Auf der Zugspitze gehen bereits am Freitag etliche Lifte in Betrieb.

Skibetrieb mit Einschränkungen

In den Münchner Hausbergen am Sudelfeld und am Spitzingsee laufen am Wochenende ebenfalls die Lifte, aber auch hier mit Einschränkungen. Am Sudelfeld starten die Hauptsesselbahnen am Waldkopf, Sudelfeldkopf und Kitzlahner und der Einer-Sessel von Bayrischzell. Am Spitzing müssen sich Wintersportler mit Stümpfling-, Roßkopf- und Lyralift begnügen. Die Suttenbahn fährt lediglich als Zubringer von der Tegernseer-Tal-Seite aus.

Am Brauneck steht eine Entscheidung über den Beginn der Saison noch aus. Aktuell werden tagsüber die Pisten präpariert. Die Betreiber der Bergbahnen warnen Tourengeher davor, jetzt dort unterwegs zu sein. Wegen der Pistenraupen und ihren Seilsicherungen bestehe Lebensgefahr.

Pistenangebot im Allgäu je nach Witterung

Auch im Allgäu dürfen sich Skifahrer auf das Wochenende freuen, am Oberjoch startet der Betrieb zumindest am Idealhang. Auch das Skigebiet Balderschwang eröffnet am Samstag. Bereits an diesem Freitag starten Fellhorn, Kanzelwand und Ifen in den Skibetrieb, am Samstag folgt auch das Nebelhorn. Das Pistenangebot und die Tageskartenpreise werden laut Bahnbetreibern je nach Witterung angepasst.

Arber und Ochsenkopf erst vor Weihnachten

Im Bayerischen Wald hat es bislang zwar schon öfter geschneit, aber zu wenig. Abhängig von der Witterung bis zum Wochenende plant man auch am Geißkopf die Saisoneröffnung am Wochenende. Die Lifte am Arber werden voraussichtlich erst am 21.12. anlaufen.

In Franken müssen sich Ski- und Snowboardfahrer noch bis 22.12. gedulden, bis zum Beispiel am Ochsenkopf die ersten Lifte in Betrieb gehen.