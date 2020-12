Bayern startet Impf-Marathon gegen Corona-Pandemie

Impfen live im Landkreis Fürstenfeldbruck: Der 83-jährigen Helga Klingseisen und ihrem 91-jährigen Ehemann Kurt wurde in der Seniorenresidenz in Germering vor Pressevertretern der Corona-Impfstoff injiziert. Ein symbolisches Startsignal.

Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) waren zum Auftakt der Impfungen in der Germeringer Seniorenresidenz.

Impfstoff bei Minus 70 Grad tiefgekühlt

Da für einen wirksamen Schutz zwei Mal im Abstand von etwa drei Wochen geimpft werden muss, wird jeweils die Hälfte der Impfstoffdosen zurückgestellt und in den zentralen Standorten zwischengelagert. Der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, muss bei extremen Temperaturen um die Minus 70 Grad tiefgekühlt werden. In den örtlichen Impfzentren muss es dann schnell gehen: Dort lagern die Fläschchen in normalen Medizinkühlschränken und müssen binnen drei bis fünf Tagen verbraucht werden.

Kühlketten unterbrochen

Probleme gibt es derzeit in Oberfranken und Schwaben. Dort kam es zu einer Unterbrechung von Kühlketten, etwa im Landkreis Dillingen. So wurden die heute angesetzten Impfungen im Heilig-Geist-Stift in Dillingen sowie im Höchstädter AWO-Seniorenheim vorsichtshalber zurückgestellt.

Der Landkreis will erst überprüfen, ob die Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, die sogenannte "Datenlogger" angezeigt hätten, richtig sind. Ist dies nicht der Fall, sollen die für heute angesetzten Impfungen in den beiden Seniorenheimen morgen Vormittag nachgeholt werden.

Huml: Ein wichtiger Tag für Deutschland und Europa

Gesundheitsministerin Huml sprach von einem wichtigen Tag für Deutschland und Europa: "Es sollten zunächst vor allem die Menschen geschützt werden, "die besonders schwer von Corona betroffen sind. Für mich als Ärztin ist es wichtig, dass die Patientensicherheit an erster Stelle steht und wir sorgfältig mit dem Impfstoff umgehen."

Huml erinnerte daran, dass es ausreichend Impfstoff brauche. Weitere Impfstoffe würden gerade Zulassungsverfahren durchlaufen. Vertrauen in den Impfstoff sei wichtig. Gesundheitsstaatssekretär Holetschek sagte, der Freistaat sei eine gute Adresse, "um neue Produktionsstätten aufzubauen".