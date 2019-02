vor 7 Minuten

Zahl der Syphilis-Fälle in Bayern steigt

Syphilis kann das Gehirn angreifen - und immer mehr Menschen in Bayern infizieren sich damit. Das Gesundheitsministerium will deshalb verstärkt über sexuell übertragbare Krankheiten aufklären. Ministerin Huml kündigte eine entsprechende Kampagne an.