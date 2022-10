Bayern-SPD wählt Florian von Brunn zum Spitzenkandidaten

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach den bayerischen Grünen haben damit auch die Sozialdemokraten im Freistaat ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr gekürt: Erwartungsgemäß wird SPD-Landeschef Florian von Brunn die Genossen im Freistaat in den Wahlkampf führen. Auf einem SPD-Landesparteitag in München erhielt der 53-Jährige von den Delegierten 93 Prozent der Stimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Die Co-Vorsitzende der Bayern-SPD, Ronja Endres, warb zuvor für ihren Kollegen: "Florian von Brunn hat Überzeugungen und ich bin von Florian von Brunn überzeugt." Zudem gab Endres das Ziel aus, als SPD nach der Landtagswahl im Freistaat regieren zu wollen. "Wir haben den Mut zur Verantwortung, gerade auch in schweren Zeiten." In einem Jahr werde die SPD endlich die Chance bekommen, "soziale Politik nicht nur einzufordern, sondern auch umzusetzen".

Florian von Brunn rief in seiner Rede die rund 300 Parteitags-Delegierten zu Geschlossenheit auf. "Zukunft und Zusammenhalt - das ist mein Versprechen für Bayern und wir Sozis halten unsere Versprechen." Prominente Unterstützung kam aus Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz war extra nach München gereist und sicherte von Brunn seine Unterstützung zu.

SPD-Landes- und -Fraktionschef in Personalunion

Seit eineinhalb Jahren ist von Brunn die Nummer eins der bayerischen SPD: Zunächst war er zusammen mit Ronja Endres an die Spitze des Landesverbands gewählt worden, kurz darauf forderte er mitten in der Legislaturperiode den damaligen Fraktionsvorsitzenden Horst Arnold heraus und löste ihn ab.

Als Ziel für die Landtagswahl gab von Brunn kürzlich "15 Prozent plus X" aus. 2018 war die SPD mit 9,7 Prozent nur fünftstärkste Kraft in Bayern geworden - hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD. Im jüngsten BR-BayernTrend kamen die Sozialdemokraten vergangene Woche in der Sonntagsfrage auf 10 Prozent.

Spitzenkandidaten werden nach und nach gekürt

Schon im September hatten die bayerischen Grünen ihre Landtagsfraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann zum Spitzenduo für die Landtagswahl gekürt. Im November will sich die FDP festlegen, die anderen im Landtag vertretenen Parteien lassen sich Zeit bis ins neue Jahr.

Zum Artikel Söder und seine Gegenspieler: Das schwere Los der Herausforderer

Die Landtagswahl findet im Herbst 2023 statt. Der genaue Termin steht noch nicht fest.