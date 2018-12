Bayern-SPD: Suche nach Neuanfang

Im unterfränkischen Aschaffenburg ist die SPD überdurchschnittlich stark. Über 11 Prozent hat sie hier bei den Landtagswahlen bekommen. Das liegt über dem bayerischen Durchschnitt – dennoch sind es über zehn Prozentpunkte weniger als noch bei der vorhergehenden Landtagswahl. In Aschaffenburg regiert der SPD-Oberbürgermeister Klaus Herzog seit 18 Jahren. 82 Prozent holte er bei der vergangenen Wahl.

Viele fordern neues SPD-Profil

Nach dem Wahldebakel ärgert ihn nun, dass die Bayern-SPD nicht schneller neue Konzepte präsentiert. Deshalb hat er das Diskussionspapier "Die neue Bayern-SPD" unterschrieben. 29 Genossen und Genossinnen, Oberbürgermeister, Kreisräte, Vorstandsmitglieder fordern hier ein neues Profil. Im Fokus: die Landesvorsitzende Natascha Kohnen.

Klaus Herzog will, dass etwas passiert: "Ich erwarte von einer Landesvorsitzenden, dass sie nicht moderiert, sondern dass sie gestaltet und dass sie führt. Und ich erwarte von ihr, dass sie Positionen bezieht, ich erwarte von ihr, dass sie klare Aussagen macht zu den einzelnen Themenschwerpunkten. Das kommt mir zu kurz und das dauert mir alles einfach zu lange. Bald sind Europawahlen und bald sind Kommunalwahlen und da muss die SPD in die Gänge kommen."

Kohnen in Erklärungsnot

Am Gymnasium im Schrobenhausen ist die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen zu Gast. Auch hier viele kritische Fragen, dieses Mal von Schülern, zum Beispiel: "Warum erscheint die SPD eigentlich so beliebig, hat kein besonders starkes Profil als Partei." Fragen, die sich nicht nur der Schüler stellt. Natascha Kohnen kennt das Problem aus dem Wahlkampf: "Das ist genau das, was mir im Wahlkampf begegnet ist, dass die Leute gesagt haben: Ihre Themen stimmen schon, aber ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich ihre Themen angucke. Ich glaube ihnen das nicht. Ich glaube nicht, dass sie das umsetzen. Und das ist unser Problem."

Eine neue Ausrichtung der Partei ist dringend nötig, da sieht sich Natascha Kohnen nicht im Widerspruch zum Diskussionspapier. Nächste Woche ist Vorstandssitzung, da will sie diese Themen besprechen und dann ist da noch der Landesparteitag Ende Januar.

Regionalkonferenzen zur Neuausrichtung

Das geht Klaus Barthel nicht schnell genug. Er war 23 Jahre lang SPD Bundestagsabgeordneter, kommt aus Kochel am See. Heute geht er zur Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Kochel. Dort haben besonders wenige Bürger die SPD gewählt: nur 6,9 Prozent.

Auch er hat das Diskussions-Papier unterzeichnet. Erste Konsequenz aus dem Papier: Die SPD Oberbayern hat beschlossen, bis zum Parteitag in Regionalkonferenzen an der Neuausrichtung zu arbeiten. "Also ein Signal an Mitgliedschaft: Sie müssen miteinander reden, auch an Spitzenebene in Bayern und im Bund, dass wir Dinge selber in die Hand nehmen, wenn von oben nichts kommt."

Rumoren an der SPD-Basis

Bedeutet ein Neuanfang auch einen personellen Wechsel? Umfrage im Ortsverein Kochel am See. Personelle Konsequenzen wollen hier nicht alle. Es müsse aber rücksichtlos analysiert werden. Einer sagt: "Ich hab nicht die Kraft gehabt, wie in letzten Wahlkämpfen. Weil schon die Bundestagswahl ein Schlag war." Der Vorstand müsse verjüngt werden, heißt es.

Würde Kohnen zurücktreten?

Natascha Kohnen gibt sich bei der Fragestunde mit den Schülern in Schrobenhausen selbstkritisch. Auf die Frage einer Schülerin, ob sie bereit wäre, ihren Posten aufzugeben und Jüngere ranzulassen antwortet Kohnen: "Ich bin total offen. Wenn jemand einen anderen Weg gehen will, soll er oder sie zeigen, wir müssen schauen ob sie sich unterscheiden. Aber jetzt muss jemand antreten, der sagt, ja ich habe Lust, die SPD wieder in die Zukunft aufzubauen."

Bisher scheint bei der SPD aber nur eines klar: Alle wollen einen Neuanfang, nur gemacht ist er noch nicht.