Bayern-SPD nach Wahldebakel: "Das Ergebnis ist vernichtend"

9,3 Prozent - für die einst auch in Bayern bessere Ergebnisse gewohnte SPD war die Europawahl alles andere als erfreulich. Wie bereits bei der vergangenen Landtagswahl landeten die Sozialdemokraten im Freistaat damit unter zehn Prozent. Zum Vergleich: 2014 erreichte die Bayern-SPD bei der Europawahl noch immerhin 20,1 Prozent.

Landeschefin Natascha Kohnen begnügte sich am Wahlabend mit einigen kurzen Einlassungen. Die SPD müsse jetzt endlich an das Thema Klimaschutz ran, erklärte sie. Und: "Wir kennen dieses Ergebnis bereits vom Herbst, und wir wissen, dass es wirklich Zeit braucht, sich daraus wieder aufzubauen. Es ist klar, dass es uns nicht gelungen ist, uns in der Großen Koalition tatsächlich deutlich zu profilieren."

Landeschefin Kohnen taucht ab

Eine klare Absage der Bayern-SPD an die Große Koalition in Berlin? Auf BR-Anfrage wollte sich Kohnen heute nicht zu den Folgen der Europawahl äußern. Sie habe zu viele Termine. SPD-Fraktionschef Horst Arnold sprach sich derweil gegen eine Personaldebatte aus. "Wir sollten ruhig bleiben", sagte er. Man müsse die Wahlergebnisse erst einmal genau analysieren. Auch die Große Koalition soll laut Arnold weitermachen - "allerdings mit klarer sozialdemokratischer Signatur".

Weniger zurückhaltend äußerte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der die Wahl zum Fraktionschef im vergangenen Herbst knapp gegen Arnold verloren hatte. Dem Bayerischen Rundfunk sagte von Brunn: "Das Europawahl-Ergebnis ist vernichtend." Das Resultat lasse "Schlimmes befürchten auch für die Kommunalwahlen in Bayern - wenn wir jetzt nicht wirklich das Ruder rumreißen". Man müsse in Bayern und im Bund "viel, viel mutiger werden", zum Beispiel das Thema sichere Arbeitsplätze mit Umweltschutz-Themen verbinden.

Jungwähler: Nur 5 Prozent für SPD

Allerdings geben auch die Analysen zur Europawahl den bayerischen Sozialdemokraten wenig Anlass zur Hoffnung. Bei Erstwählern sowie unter 25-Jährigen landete die Bayern-SPD lediglich bei 5 Prozent. Auch bemerkenswert: Unter den Arbeitern in Bayern holte die SPD gerade mal 8 Prozent - weniger als die Grünen (12 Prozent), die AfD (19 Prozent) und die CSU (37 Prozent). Bei der Europawahl 2004 hatte die bayerische SPD bei den Arbeitern - ihrem einstigen Kern-Klientel - noch 32 Prozent erzielt.

Auf den mangelnden Zuspruch von Jungwählern zielt die frühere Juso-Chefin Johanna Uekermann ab. Auf Twitter erklärte die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende: "Bei den unter 30-Jährigen wählen lediglich 10 Prozent die SPD. Ein niederschmetterndes Ergebnis, die Gründe dafür sind offensichtlich. Eine der ersten Sachen, die wir jetzt endlich ändern müssen."

Auch auf kommunaler Ebene gibt es teils großen Unmut über die grundsätzliche Ausrichtung der SPD. Anne Hübner, SPD-Stadträtin in München, verschaffte ihrem Ärger am Montag Luft. Sie twitterte: "Aus kommunaler sozialdemokratischer Sicht: Wir verlieren die Städte auch deshalb, weil Ihr im Bund euch seit über 15 Jahren einen Scheiß um unsere Probleme kehrt: Altersarmut, unzureichender Mieterschutz, kein Sozialwohnungsbau und null Vorstellung vom Leben in der Stadt. Danke!"

