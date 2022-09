Bayern-SPD: Mit Energie in den Wahlkampf?

Bundestagswahl 2021: Die SPD schneidet besser ab, als von vielen erwartet. Olaf Scholz wird Kanzler. Ein Glücksfall für Florian von Brunns SPD in Bayern. Der Münchner war erst kurz zuvor Parteichef und dann auch Fraktionschef geworden. Die Umfragewerte erholten sich etwas, im BR BayernTrend legte die SPD im Vergleich zur Landtagswahl 2018 um fast 5 Punkte auf 14 Prozent zu. Das Trauma der Einstelligkeit war überwunden – alles schien möglich. Und auch wenn der neue Chef der bayerischen Genossen parteiintern nicht unbedingt die größten Beliebtheitswerte genießt, so war sie plötzlich doch da – die Hoffnung bei der nächsten Landtagswahl wieder etwas reißen zu können.

Von Brunn: SPD-Chef will 15 Prozent plus X

"Ich habe viel Energie", sagt Florian von Brunn bei der Herbstklausur seiner Fraktion in Nürnberg. Für den designierten Spitzenkandidaten ist klar: Er will in der nächsten Legislaturperiode mitregieren. Gerade in der "schwierigsten sozialen und wirtschaftlichen Lage seit dem 2. Weltkrieg", so von Brunn, sei es "unerlässlich, dass die SPD an einer Regierung beteiligt ist". Sein Ziel für die nächste Landtagswahl in Zahlen: "15 Prozent plus X" und das sei "schaffbar".

Die Partei arbeite gerade schon an einem "Regierungsprogramm" verrät er am Rande der Fraktionsklausur. Nach außen hin ist der Versuch sich zu professionalisieren sichtbar und spürbar: Die Pressestelle der Fraktion wurde umgebaut. Die Macht von Bildern scheint erkannt: Die kleine Entourage des SPD-Chefs prüft stets kritisch, ob die Frisur sitzt und der Hemdkragen ja nicht schief ist. Apropos – auch das Outfit des designierten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hat sich verändert: vom Gesundheitshalbschuh über modische Sneaker hin zum klassischen schwarzen Leder-Anzugschuh. Dazu ein gut sitzender moderner, blauer Anzug. Zum Aufbruch- und Angriffs-Business gehört wohl auch eine elegantere, professionellere Erscheinung.

Wenig Rückenwind vom Krisen-Kanzler?

Doch selbst wenn Anzug, Schuhe und auch der Tagungsort – ein schickes Hotel nahe dem Nürnberger Hauptbahnhof – etwas Anderes ausstrahlen: Dem SPD-Motor scheint der Treibstoff schon wieder auszugehen. Die Anschub-Anfangs-Energie der rot geführten Ampel aus Berlin scheint von der Krise fast aufgebraucht.

Florian von Brunns Bayern-SPD kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie von der Bundes-SPD profitieren kann. Vielmehr droht starker Gegenwind, sollte es dem Kanzler und seiner Regierung nicht gelingen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen wegen der Energiekosten kräftig zu entlasten. Zwar betont von Brunn bei jeder Gelegenheit wie wichtig es für die bayerischen Genossen ist, dass die SPD den Kanzler stellt. Doch immerhin hält es seine Fraktion für dringend notwendig noch einmal ein eigenes bayerisches Entlastungspaket hinterherzuschieben. Schließlich müsse die SPD "ein Garant dafür sein, dass Menschen nicht abgehängt werden".

SPD-Fraktion: Vorschlag für eigenes bayerisches Entlastungspaket

Hineingelegt in dieses Paket haben die Abgeordneten ein 29-Euro-Ticket nach dem Vorbild des Stadtstaats Berlin, einen Kinderzuschlag von 200 Euro und einen Winter-Wärmefonds für Menschen die ihre Heizungskosten nicht mehr bezahlen können. Zwar mit dem Tenor – die CSU/Freie Wähler-Staatsregierung mache nicht genug. Doch den Gast der Klausur, Volkswirt Peter Bofinger von der Universität Würzburg, konnte man da auch anders verstehen: Er sagte die Politik müsse nach dem Prinzip "whatever it takes" entlasten und sprach davon, dass hier längst "nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft" seien. Mehr Direktzahlungen an diejenigen, die Entlastungen wirklich brauchen und mehr Unterstützung energieintensivet Betriebe mahnte er an. Auch vor mehr Staatschulden brauche man sich nicht zu fürchten, so Bofinger. Im Europavergleich stehe Deutschland finanziell sehr solide da. Wichtiger als die Schuldenbremse, sei es jetzt Menschen und Unternehmen zu helfen.

Ein Fingerzeig an die SPD-geführte Bundesregierung, dass bei deren Entlastungspaketen wohl schon noch mehr drin gewesen wäre für ein sozialeres Miteinander in der Krise.

Wahlkampfthema Wohnen: schwieriges Terrain

Auch beim großen SPD-Wahlkampf-Thema "bezahlbares Wohnen" hängt Florian von Brunns SPD am Tropf der Bundespartei. Kanzler Scholz hatte im Wahlkampf 400.000 neue bezahlbare Wohnungen in Deutschland versprochen. Das könnte angesichts der hohen Energiepreise und fehlenden Baustoffe schwer werden, gibt von Brunn in einem Nebensatz zu bedenken. Dabei sei jetzt generell "mehr Zug in der Wohnungspolitik", seit die SPD den Kanzler stelle. Trotzdem: keine leichte Aufgabe für Bundesbauministerin Klara Geywitz. Die SPD-Politikerin war der Klausur in Nürnberg zugschaltet. "Sehr kompetent und strukturiert" sei sie gewesen berichtet die wohnungspolitische Sprecherin der SPD Landtagsfraktion Natascha Kohnen. So eine Ministerin würde man sich "für Bayern wünschen".

Doch bei der anschließenden Pressekonferenz zumindest lässt Geywitz den Energieschub für die bayerischen Genossen vermissen. Sie verweist nur indirekt auf die aus Sicht der SPD Missstände in der Bayerischen Wohnungspolitik. Wichtig sei, dass die Bundesländer ihre Gelder für die Wohnraumförderung nicht kürzten, wenn der Bund seine Zuschüsse erhöhe, lautet ihre freundliche Erinnerung, schließlich setze sie auf "partnerschaftliches Arbeiten mit den Ländern".

Dass Bayern die Wohnraumförderung im jüngsten Haushalt exakt um die Summe gekürzt hatte, die der Bund aufstockte – um 140 Millionen Euro nämlich - das musste SPD-Fraktionschef von Brunn noch eilig ergänzen. Wahlkampfhilfe von der Bundespartei dürfte er sich, zumindest was die Außenwirkung betrifft, anders vorstellen.

Zündende Idee für den Wahlkampf fehlt noch

Die Vorschläge seiner Fraktion bei dieser Klausurtagung für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, hat die Fraktion fleißig in ein neues Antragspaket gepackt. Herausgekommen sind allerdings die immer gleichen Forderungen, mit denen die SPD seit Jahren bei der Staatsregierung abprallt: etwa mehr Geld für den kommunalen Wohnungsbau, ein Verbot Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln, zumindest in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, und eine extra Steuer auf ungenutztes Bauland. Doch ob das wirklich reicht, um im Wahlkampf zu überzeugen? Ein Thema das zum echten Wahlkampfschlager werden könnte, das hat sich aus dem Arbeitstreffen noch nicht herauskristallisiert.

Viele Abgeordnete treten nicht mehr an

Zum zündenden Wahlkampfthema gehören dann auch noch die kampfbereiten Genossinnen und Genossen. Rund die Hälfte der 22 Landtagsabgeordneten tritt im Herbst selbst nicht mehr an, sie müssen also nur für die Partei und nicht auch für sich selbst Wahlkampf machen. Neben der Ex-Landeschefin Natascha Kohnen aus Oberbayern hören etwa Harald Güller aus Schwaben und der SPD-Stimmensammler Klaus Adelt aus Oberfranken auf. Bei aller Wertschätzung für die "kritisch-konstruktive Arbeit der erfahrenen KollegInnen": Florian von Brunn freut sich auf Neuanfang und Verjüngung der Landtagsfraktion. Und dass ein Generationswechsel und Verjüngung der lange offen zerstrittenen Landtagsfraktion gut tun wird, das sehen auch die von Brunn-Gegner so.

Bayerische SPD-Zugpferde könnten fehlen

Was es allerdings für das SPD-Ergebnis bei der Landtagswahl bedeutet, wenn bekannte Zugpferde fehlen, das wird sich zeigen. Partei- und Fraktions-Chef Florian von Brunn gibt sich optimistisch und sieht SPD und Fraktion "gut aufgestellt", man setze "die richtigen Themen". Natürlich sei immer noch mehr möglich, aber "wenn man dann Unterstützung aus dem Bund und von einer Agentur bekommt, dann läuft das"., meint von Brunn. Wie gesagt, er hält im Herbst 2021 nach 9,7 Prozent sogar 15 plus X für erreichbar.

Bringt der Landesparteitag im Oktober den Energieschub?

Einen Energieschub für den Landtagswahlkampf erhoffen sich die Sozialdemokraten vom SPD-Landesparteitag am 22. Oktober in München. Florian von Brunn soll dort offiziell zum Spitzkandidat gekürt werden und dürfte dann ordentlich zum Angriff auf die schwarz-gelbe Regierung unter Söder und Aiwanger aufrufen. Dabei hofft er auch auf tatkräftige Unterstützung von SPD-Bundesprominenz – möglicherweise sogar von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die sozialen Folgen der Energiekrise werden wohl den Wahlkampf bestimmen. Die Bayern-SPD muss mit Berliner Hilfe darauf setzen, dass die Wähler die Lösungskompetenz bei ihr sehen und den jahrelangen Abwärtstrend für die Sozialdemokratie in Bayern stoppen oder sogar umdrehen.