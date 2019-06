Bayern-SPD macht Grundrente und Klimaschutz zur GroKo-Bedingung

Bayern-SPD fordert vorgezogenen Bundesparteitag

Darüber hinaus will die Bayern-SPD den für Dezember geplanten Bundesparteitag der Sozialdemokraten auf September vorziehen - vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Dort soll über die Fortführung der Koalition auf Bundesebene entschieden und der Parteivorstand neu gewählt werden.

Parteichefin Nahles unter Druck

Als Reaktion auf das Abschneiden bei der Europawahl will sich Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles am Dienstag zur Wiederwahl stellen. Ob sie eine Mehrheit bekommt ist ungewiss. Medienberichten zufolge will Nahles bei einer Niederlage auch ihr Amt als Parteichefin aufgeben.