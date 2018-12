Bayern-SPD gibt Mitarbeitern Beschäftigungsgarantie bis 2023

Die SPD in Bayern wird trotz des schlechten Ergebnisses bei der Landtagswahl alle ihre Mitarbeiter weiter beschäftigen. Das entschied der Landesvorstand der Partei am Samstag in seiner Sitzung in Nürnberg. Demnach erhalten die insgesamt 80 Mitarbeitenden eine Beschäftigungsgarantie bis 2023. Das bestätigte der Landesschatzmeister der SPD, Thomas Goger, dem Bayerischen Rundfunk.

Spürbare finanzielle Einschnitte

Es werde jedoch finanziell spürbare Einschnitte für die Beschäftigten geben. So wird künftig eine Sonderzahlungen in Höhe eines halben Monatsgehalts gestrichen.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Betriebsbedingte Kündigungen werde es bis 2023 aber nicht geben, versicherte Goger. Er nannte das "ein ganz ordentliches Ergebnis". Es sei wichtig, dass mit dem Beschluss nun alle 40 SPD-Geschäftsstellen im Freistaat erhalten bleiben. Goger kündigte an, die SPD werde bei ihrem Landesparteitag im Januar die Aufgabenbeschreibung der Mitarbeitenden überprüfen und möglicherweise ändern.