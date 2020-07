Bayern-SPD: Erster Präsenz-Parteitag in Stockstadt am Main

Gekennzeichnete Laufflächen, mit Hygiene-Tüten geschützte Saal-Mikrofone, pro Delegierter ein Tisch: So sah das Hygienekonzept für den Bezirks-Präsenz-Parteitag der SPD in der Frankenhalle von Stockstadt (Lkr. Aschaffenburg) aus. 88 von 100 Delegierten aus allen Regionen Unterfrankens kamen, unter anderem um ihren neuen Vorstand zu wählen.

Zwei neue Mitglieder im Vorstand

Mit 90 Prozent der Stimmen wurde der Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel (Gemünden) wieder in sein Amt als Bezirksvorsitzender der Unterfranken-SPD gewählt. Das Ergebnis sei eine tolle Bestätigung seiner bisherigen Arbeit und motiviere ihn "für die kommenden zwei Jahre an der Spitze der Unterfranken-SPD", freute sich Rützel. "Der Präsenz-Parteitag war die richtige Entscheidung", äußerte sich Rützel. "(...) Demokratie lebt nun mal vom persönlichen Austausch, von der Diskussion!"

Die Aschaffenburger Landtagsabgeordnete Martina Fehlner wird weiterhin dem Unterbezirk Aschaffenburg vorstehen, auch ihr Landtagskollege Volkmar Halbleib aus Würzburg ist im Amt bestätigt worden.

Die Vorsitzende im Unterbezirk Rhön-Haßberge bleibt die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar. Neu hinzugekommen sind für den Unterbezirk Schweinfurt-Kitzingen Markus Hümpfer (für Kathi Petersen, MdL a.D.) und für den Unterbezirk Main-Spessart/Miltenberg Pamela Nembach (für Harald Schneider MdL a.D.).

Vier Anträge für Landesparteitag verabschiedet

Der Bezirksparteitag der Sozialdemokraten in Stockstadt hat insgesamt vier Anträge angenommen, die Bernd Rützel zufolge auf dem kommenden Landesparteitag zur Sprache kommen sollen. Der nächste sei in digitaler Form im September geplant, ein Präsenzparteitag auf Landesebene dann für Anfang 2021. Ein Antrag kam aus den Reihen des SPD-Stadtverbands Aschaffenburg, der die Frage aufwirft, wie sich die Sozialdemokraten zu einem zeitgemäßen Fortpflanzungsmedizingesetz positionieren wollen.

Drei weitere Anträge kamen aus den Reihen des Jusos. Sie fordern eine Stärkung der Migrantenorganisationen in Deutschland und weitere Bemühungen für einen besseren Diskriminierungsschutz im Bildungsbereich. Ein weiterer Antrag der Jungsozialisten betrifft die Unterdrückung der Uiguren. Sie fordern ein Aufstehen gegen Internierungslager in China.

Lebhafte Diskussion nach Impulsreferaten

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen waren Thema von vier Impulsreferaten. Sabine Dittmar, Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Gesundheit, widmete sich thematisch den Tarifverträgen im Gesundheitsbereich, der Zukunft der Krankenhäuser und der Pflege. Martina Fehlner, tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, thematisierte die Umsatzeinbußen in der Branche.

Um Existenzverluste auf breiter Basis zu verhindern, müsse Fehlner zufolge auch von staatlicher Seite noch mehr getan werden: "Mit großer Sorge müssen wir registrieren, dass der Tourismus durch Corona auch in Unterfranken ganz empfindlich getroffen wurde. Ich hoffe natürlich, dass die Devise, diesmal Urlaub im eigenen Land zu machen, greift", so Fehlner gegenüber dem BR.

Der Würzburger Volkmar Halbleib, parlamentarischer Geschäftsführer, informierte in seinem Kurzreferat über die bereits geschnürten Rettungsschirme. Der Ehrenvorsitzende Walter Kolbow, früherer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, sprach neben den Krawallen in Stuttgart über Außen- und Sicherheitspolitik in Zeiten der Pandemie.

Rützel: "SPD muss ihre Arbeit besser verkaufen"

Dem Bayerischen Rundfunk sagte Rützel nach dem Parteitag, die SPD stelle die richtigen Fragen und liefere die richtigen Antworten. Deshalb müsse die SPD ihre Leistungen in der Groko besser kommunizieren, gerade auch in der Corona-Pandemie: "Die Leute, denen wir alle zugeklatscht haben, die brauchen nicht nur unseren Applaus, die brauchen Tariflöhne und mehr Geld. Für all das steht die SPD. Wer hat die Grundrente umgesetzt? Die SPD war es!"