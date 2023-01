Bayern-SPD: Befreiungsschlag mit neuem Tandem

Daran, wer die Nummer eins im neuen bayerischen SPD-Generalsekretärs-Duo ist, lässt Ruth Müller keinen Zweifel. "Ich bin eine emanzipierte Frau und habe mir einen Begleiter und einen Tandem-Partner gesucht", betont die niederbayerische Landtagsabgeordnete. Als Vize gefunden hat sie den Nürnberger SPD-Vorsitzenden und Stadtrat Nasser Ahmed - gemeinsam sollen sie Vielfalt abbilden, wie der 34-Jährige sagt: "Einerseits Stadt, andererseits Land, auf der einen Seite Niederbayern, auf der anderen Franken, Frau und Mann, weiß und schwarz, Hobby-Walkerin und auf der anderen Seite vielleicht Rennradfahrer."

Als Generalsekretärin und ihr Stellvertreter sollen Müller und Ahmed den Landtagswahlkampf der bayerischen SPD organisieren. Gerade einmal zweieinhalb Tage dauerte es vom Rücktritt Arif Tasdelens bis zur Regelung der Nachfolge in der Parteizentrale. Die Bayern-SPD-Spitze will damit nach dem Wirbel um die Vorwürfe gegen den bisherigen General und dem schwachen Umfragewert im BayernTrend von 9 Prozent auch ein Aufbruch-Signal in die Partei und an die Öffentlichkeit senden.

Fast einstimmiges Votum

21 von 22 Stimmen erhielt das neue kommissarische Tandem am Morgen im Vorstand, wie SPD-Landeschef Florian von Brunn schildert. Offiziell gewählt werden Müller und Ahmed dann auf einem Landesparteitag im Mai.

Den SPD-Wahlkampf managen und die CSU attackieren wollen Müller/Ahmed aber ab sofort. Das machen beide beim Pressetermin in der bayerischen SPD-Zentrale in der Münchner City klar.

SPD bläst zur Attacke

Müller wirft der Staatsregierung eine Unterfinanzierung des ländlichen Raums vor - beklagt die vielen Schlag- und Funklöcher. Auch die Energiewende habe die Staatsregierung verschlafen durch den Widerstand gegen Windräder und Stromtrassen. Die SPD-Politikerin schildert, im vergangenen Frühjahr habe sie noch ihre alte "Atomkraft: Nein danke!"-Fahne entsorgen wollen. "Ich bin froh, dass ich sie nicht weggeschmissen habe, weil ich glaube: Wir brauchen sie wieder", betont sie mit Blick auf die Rufe nach längeren AKW-Laufzeiten und das letzte noch laufende bayerische AKW in ihrem Landkreis Landshut.

Ahmed wiederum sieht ein Versagen der Staatsregierung in der Migrationspolitik und bei der Verkehrswende. Und er stellt klar: "Als Stürmer der Stadtratsfußballmannschaft in Nürnberg sage ich: Abteilung Attacke kann ich." Und es gebe vieles zu attackieren "in dieser in die Jahre gekommenen Koalition hier in Bayern". Bisher war für Angriffe in erster Linie SPD-Landes- und Landtagsfraktionschef Florian von Brunn zuständig - ein Meister auf diesem Feld. Jetzt bläst eine ganze Truppe zur Attacke.

Müller: Viel Erfahrung mit dem ländlichen Raum

Mit Müller will die SPD vor allem im ländlichen Raum punkten. "Da, wo ich herkomme, ist sehr viel Platz", sagt sie. "Ich weiß, wie es ist, wenn man 25 Kilometer zum nächsten Bahnhof hat. Ich weiß, wie es ist, wenn der Bus abends um 19 Uhr das letzte Mal in die Stadt reingeht." Sie wisse auch, wie es ist, "wenn der nächste Arzt 20 Kilometer weg ist." Die SPD-Co-Landesvorsitzende Ronja Endres schwärmt: Müller spreche die Sprache des ländlichen Raums "mit einem wunderschönen bayerischen Akzent".

Zwar wurde Müller in München geboren, zog aber schon vor der Einschulung mit ihrer Familie ins niederbayerische Pfeffenhausen. In der 5.000-Seelen-Gemeinde ist die gelernte Einzelhandelskauffrau seit mehr als zwei Jahrzehnten als Gemeinderätin aktiv, Kreisrätin in Landshut ist sie sogar schon seit 1996. Vor knapp zehn Jahren zog sie in den Bayerischen Landtag ein und wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Niederbayern gewählt. 2021 stieg sie zur SPD-Vize-Fraktionschefin auf.

Die Liste von Müllers Ehrenämtern ist lang (unter anderem in der evangelischen Kirche), sie ist Mitglied in diversen Vereinen, Verbänden und Freundeskreisen. Die 55-Jährige habe das Ohr "ganz nah an den Bayerinnen und Bayern", freut sich die Landeschefin Endres. Müller sei "eine starke und selbstbewusste Frau" und eine erfahrene Wahlkämpferin, "die sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt".

Ahmed: "Waschechter Franke" mit afrikanischen Wurzeln

Seine Erfahrung als Wahlkämpfer betont auch der zwei Jahrzehnte jüngere Nasser Ahmed - und hebt ebenfalls seine Herkunft hervor. "Wie sie an meinem Namen unschwer erkennen können, vielleicht auch an meinem Aussehen: Ich bin waschechter Franke", scherzt er. Als Nürnberger freue er sich sehr, "dass die beiden Landesvorsitzenden offensichtlich wissen, dass Bayern ohne Franken nur halb so stark ist".

Ahmed, Sohn eritreischer Einwanderer, will vor allem die Themen Integration und Verkehrswende in den Fokus rücken. Im Nürnberger Stadtrat, dem der promovierte Politologe seit 2014 angehört, ist er aktuell verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Darüber hinaus ist der 34-Jähriger Nürnberger SPD-Chef und arbeitet hauptberuflich als Referent für einen Stromnetzbetreiber.

SPD-Landeschef holt Vertraute

Mit der neuen kommissarischen Generalsekretärin Müller holt von Brunn eine Vertraute aus der Fraktion in die Parteizentrale. Die Niederbayerin hatte 2021 hart dafür gearbeitet, dass der ehrgeizige Münchner Abgeordnete im zweiten Anlauf Partei- und auch Fraktionschef werden konnte. "Wir vertrauen uns, wir kennen unsere Stärken", sagt Müller über ihr Verhältnis zu von Brunn. "Wir können uns, glaube ich, sehr gut einschätzen und ergänzen - und gemeinsam einen sehr guten Wahlkampf führen."

Der großen Verantwortung in den kommenden neun Monaten sei sie sich bewusst, sagt die neue Generalsekretärin. "Aber ich bin auch eine Frau, und ich weiß was neun Monate bedeuten", sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes. "In neun Monaten kann man sehr viel erreichen."

Demonstrativer Optimismus

Über die Vorwürfe gegen Arif Tasdelen und den Rücktritt des bisherigen Generalsekretärs will die SPD-Landesspitze nicht zu viele Worte verlieren. Von Brunn dankt seinem Ex-General für seine "sehr gute Arbeit" und verweist einmal mehr darauf, dass eine parteiinterne Kommission den Vorwurf objektiv aufklären solle, Tasdelen habe sich Frauen gegenüber unangemessen verhalten. Viel lieber möchten die bayerischen Genossen an diesem Tag jede Menge Zuversicht verbreiten. "Wir schauen jetzt nach vorne", betont von Brunn und bekräftigt das optimistische Ziel, bei der Landtagswahl im Oktober "15 plus x" Prozent zu erzielen. Hoffnung schöpft der SPD-Landeschef insbesondere aus dem Erfolg bei der Bundestagswahl.

Ruth Müller verkündet - nicht ohne Pathos: "Die Zukunft beginnt für die bayerische SPD hier heute mit unserer neuen Aufstellung." Ahmed räumt ein, die derzeitigen Umfragewerte um oder unter zehn Prozent seien zwar keine schöne Ausgangsposition. "Aber ich kann sie beruhigen: Ich bin der richtige Mann für diesen Job. Ich bin nämlich voll und ganz Optimist und ich denke, das ist Teil meiner DNA, weil ich auch Fan des 1. FC Nürnberg bin."

Anders als die CSU?

Mit dem neuen Tandem Müller/Ahmed präsentiert die SPD zugleich eine Art Gegenentwurf zum Duo in der CSU-Zentrale. Nachdem im vergangenen Jahr CSU-Generalsekretär Stephan Mayer nach schweren Vorwürfen zurückgetreten war, wurde - ebenfalls nach zweieinhalb Tagen - der Landtagsabgeordnete Martin Huber als Nachfolger vorgestellt. Ihm zur Seite stellte CSU-Chef Markus Söder Tanja Schorer-Dremel als Vize-Generalsekretärin: Sie solle "vor allem nach innen" fungieren - als "Mutter der Kompanie", sage er damals. Eine Charakterisierung, die bei CSU-Frauen nicht besonders gut ankam.

Die SPD setzt nun demonstrativ ein anderes Zeichen: Die "emanzipierte" Frau hat sich einen Stellvertreter gesucht. Hinter dem angriffslustigen und ehrgeizigen Spitzenkandidaten von Brunn könnten das neue Tandem es aber durchaus schwer haben, öffentlich durchzudringen. Und das wäre wiederum eine Parallele zu Markus Söder und seinem CSU-Duo.