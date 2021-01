Bayern-SPD: Arif Tasdelen wird Generalsekretär im Bewerberteam

Gewählt wird die neue Spitze beim virtuellen Parteitag der Bayern-SPD am 24. April, statt wie ursprünglich geplant am 20. März. Der SPD-Landesvorstand hat damit auf die anhaltende Corona-Pandemie reagiert.

Team Grötsch bekommt türkischstämmige Konkurrenz aus Franken

Der Franke Tasdelen positioniert sich mit seiner Bewerbung gegen die Münchnerin Ramona Greiner. Sie ist die Wunsch-Generalsekretärin des oberpfälzer Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch, der ebenfalls Kohnen-Nachfolger werden will. Grötsch ist noch bis zum Parteitag Generalsekretär der Bayern-SPD.

Tasdelen will SPD als Kümmerer mit aus der Krise führen

Der 46-jährige Arif Tasdelen hat türkische Wurzeln und ist Jugend- und Migrationspolitischer Sprecher der Landtags-SPD. Er will im Team Endres/von Brunn der Bayern-SPD zu einem "kraftvollen Neustart" verhelfen und für "eine Trendumkehr kämpfen". Mit ihm soll die SPD "Kümmerer" und "praktische Anwältin der Menschen vor Ort" sein. Immerhin hätten 25 Prozent der bayerischen Bevölkerung Migrationsgeschichte, so Tasdelen. Zur gelungenen Integration gehöre es, dass diese Menschen "besser in den Parteien und in Führungspositionen repräsentiert werden." Außerdem will er "energisch gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit kämpfen".

Von Brunn sieht Tasdelen als „Verstärkung mit Außenwirkung“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn (52) schätzt den gelernten Arbeitsvermittler Tasdelen als "unglaublich zugewandt, sympathisch und sozial". Er sieht Tasdelen als "tolle Verstärkung nicht nur für die Parteiarbeit, sondern gerade auch in der Wirkung nach außen! Er kann politischen Klartext".

Tasdelen gilt als „unverstaubt“

Ronja Endres (34) sieht Arif Tasdelen wegen seiner "kommunalpolitische Erfahrung" und seiner Lebensgeschichte als "enorme Verstärkung für unser Team". So habe er sich vom Arbeitsvermittler zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis in den Landtag "hochgearbeitet". Außerdem mache es viel Spaß mit Tasdelen zu arbeiten, so Endres. Es sei dann alles nicht so "verstaubt und ernst".

Vier Wochen mehr Zeit für parteiinternen Wahlkampf

Für ihren parteiinternen Wahlkampf um die Führung der Bayern-SPD bleibt den Bewerberteams Grötsch/Greiner und Endres/von Brunn/Tasdelen jetzt mehr Zeit. Statt schon am 20. März, entscheidet der SPD-Parteitag erst am 24. April über die Nachfolge von SPD-Landeschefin Natascha Kohnen. Das hat der SPD-Vorstand bei seiner virtuellen Sitzung am gestrigen Samstag, 30.1., beschlossen, so eine Partei-Sprecherin zum BR. Wegen der Corona-Pandemie werden die Delegierten zudem digital tagen. Ursprünglich sollte auf "Satellitenveranstaltungen" in allen sieben Regierungsbezirken per Urnenwahl abgestimmt werden. Durch die Verschiebung hatten auch weitere Interessenten mehr Zeit, sich für den Parteivorsitz zu bewerben. Bisher galt der 5.2. als letzter Termin, also sechs Wochen vor dem ursprünglichen Parteitagstermin.