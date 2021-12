CSU: "Bayern sitzt im Kabinett Scholz nur auf der Ersatzbank"

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich darüber beschwert, dass in der Riege der künftigen Bundesminister von SPD, Grünen und FDP niemand aus Bayern dabei ist. "16 Prozent der Deutschen sind Bayern, aber bayerische Minister: Fehlanzeige", kritisierte Blume am Montag in München. "Bayern sitzt im Kabinett Scholz nur auf der Ersatzbank."

Für seinen Tweet bekam Blume einige spöttische Reaktionen. Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen etwa twitterte: "Ich glaube, die meisten Bayern sind ganz froh, dass Top-Performer wie Andreas Scheuer nicht mehr im Ministeramt sind." Die Grünen-Politikerin Marina Weisband fragte: "Möchten Sie soetwas wie eine.... Quote?"