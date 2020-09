Bayern drohen bis 2022 Steuerverluste von 11,8 Milliarden Euro

Wegen der absehbaren Steuerverluste durch die Corona-Krise wird der Freistaat auch im kommenden Jahr die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse aussetzen. Es habe keinen Sinn bei dieser Dimension des Steuerrückgangs einen Haushalt für 2021 vorzulegen, der einzig mit Rücklagen und der Hoffnung, dass es am Ende besser werde, gestemmt werde, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Es wäre unredlich, in dieser Situation zu sagen, Bayern müsse keine Kredite aufnehmen.

Füracker betonte, dass der Freistaat weiter viele Investitionen vornehmen wolle. Steuererhöhungen lehne er ab, das sei in der jetzigen Lage der absolut falsche Weg. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert dem Freistaat bis 2022 einen Steuerverlust von insgesamt rund 11,8 Milliarden Euro.

Steuerverlust in Milliardenhöhe

Für das laufende Jahr rechnet der Fiskus mit einem Rückgang der Einnahmen von rund 4,2 Milliarden Euro, für 2021 wird ein Minus von rund 4 Milliarden Euro und für 2022 von rund 3,6 Milliarden Euro erwartet. "Auch wenn der Konjunktureinbruch nicht so tief ausfällt, wie im Mai befürchtet, ist dies mit Abstand der stärkste Einbruch der der letzten Jahrzehnte", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Bereits die Vorausberechnung im Mai hatte Bayern Steuerverluste bis 2022 von mehr als zehn Milliarden Euro vorausgesagt. Bayern ist mit der katastrophalen Steuerprognose keineswegs alleine. Das Bundesfinanzministerium teilte am Donnerstag mit, dass Bund, Länder und Kommunen in Summe allein 2021 mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen müssen als im Mai erwartet.

Bayern steht verhältnismäßig gut da

Für Bayern, unter den Bundesländern seit vielen Jahren der Primus bei den Steuereinnahmen, ist es die historisch schlechteste Steuerschätzung. Zum Vergleich: Nach dem Ausbruch der weltweiten Finanzkrise beliefen sich die geschätzten Einnahmerückgänge zwischen Herbst 2008 und Mai 2009 auf "nur" rund 1,5 Milliarden Euro.

Mindestens in diesem Jahr sollen die Löcher im Staatshaushalt und die milliardenschweren Hilfsprogramme wegen der Corona-Krise über neue Schulden ausgeglichen werden - der Landtag hat dafür in diesem Jahr eine Schuldenaufnahme von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigt.