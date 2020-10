BR24Live: Söder: Bayern setzt "Lockdown light" eins zu eins um

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Das bayerische Kabinett hat sich darauf verständigt, die von Bund und Ländern beschlossenen weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Freistaat eins zu eins umzusetzen. Das sagte Ministerpräsident Söder (CSU) nach einer Sondersitzung des bayerischen Kabinetts. Ab Montag gelte für vier Wochen ein "Lockdown light".

Es sei jetzt Zeit, zu handeln. "Wir müssen aufwachen." Die Lage scheine außer Kontrolle zu geraten. Es gebe nur eine Strategie: "eindämmen, Kontakte reduzieren."

Söder: "Die einzige Medizin, die hilft"

Die Schließung von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sei eine "bittere Pille", aber die einzige Medizin, die helfe. "Ich hoffe, dass die Dosis reicht", sagte Söder. Man müsse lieber einen Monat konsequent handeln, als bis tief ins nächste Jahr hinein eine Endlosspirale zu haben. Der Ministerpräsident äußerte die Hoffnung, dass schon im Dezember wieder mehr Normalität möglich sein werde - und dass nach "einem dunkleren November" ein hellerer Dezember folgend werde. Er appellierte an die Bevölkerung: "mitmachen!"

Schulen und Kitas seien von Schließungen ausgeschlossen. "Das gleiche gilt für das Wirtschaftsleben und den Einzelhandel."

Bayern will vorsorglich Katastrophenfall ausrufen

Laut Söder wurden in Bayern erstmals innerhalb eines Tages mehr als 3.000 Neuinfektionen nachgewiesen. Die Siebe-Tage-Inzidenz im Freistaat betrage laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mittlerweile 107. Dieser Wert sei "einfach zu hoch".

Die Belegung der Intensivbetten im Freistaat habe sich innerhalb von neun Tagen verdoppelt. In bestimmten Regionen werde die Bettenzahl bereits knapp. Deswegen werde Bayern in den nächsten Tagen erneut den Katastrophenfall feststellen.

Söder: Am wichtigsten ist Kontaktbeschränkung

Wichtigster Punkt ist laut Söder die Kontaktbeschränkung . Es seien keine Ausgangsbeschränkungen, "das ist das deutlich stärkere Mittel". Erlaubt seien treffen von maximal zwei Familien, zwei Hausständen - aber maximal zehn Personen. In den kommenden Wochen könne man sich also mit dem Nachbarn treffen, "aber man kann nicht mehrere Familien einladen". Für Kinder bedeute das in den bevorstehenden Herbstferien: Sich mit einem Freund zu treffen, sei in Ordnung, aber nicht mit mehreren.

Alle Arten von Veranstaltungen seien abgesagt, Freizeiteinrichtungen würden von Montag bis Ende November geschlossen. Besonders für die beiden großen Bereiche Gastronomie und Kultur seien diese Beschlüsse schmerzhaft.

Bei Verstößen drohen Bußgelder

Wer gegen die Regeln verstößt, muss laut Söder mit einem Bußgeld rechnen. "Natürlich werden die Dinge, die nicht mehr gewünscht sind, sanktioniert." Natürlich werde niemand bei den Menschen daheim an der Tür klingeln. Wenn sich Bürger aber beschweren sollten, "dann wird man auch darauf hinweisen".

Wie am Morgen bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte auch Söder den teilweisen Lockdown. Ansteckung sei trotz Hygienekozepten überall möglich, betonte er. Die Einschränkungen seien von allen Ministerpräsidenten "unabhängig von der politischen Farbe" beschlossen worden, lobte Söder.

Aiwanger ruft zum "nationalen Abstand-Halten auf"

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) rief "zum nationalen Abstand-Halten" auf. Mit den beschlossenen Maßnahmen allein sei es nicht getan. Der Teil-Lockdown müsse als Signal verstanden werden, dass sich jeder einzelne persönlich hinterfragen müsse, wie er seine Kontaktzahlen reduzieren könne. "Ich sehe als Disziplinübung."

Einigung von Bund und Ländern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch auf deutschlandweit einheitliche und massive Verschärfungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Von Montag bis voraussichtlich Ende November müssen Freizeit- und Kultureinrichtungen schließen, Amateursportveranstaltungen werden untersagt.

Gastronomiebetriebe dürfen Speisen nur für den Verzehr zu Hause verkaufen, Hotels und Pensionen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Außerdem gelten einheitliche Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte sind nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet. Schulen, Kindergärten und Krippen bleiben geöffnet. Im Groß- und Einzelhandel darf sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche maximal ein Kunde aufhalten.