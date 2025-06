Bayern schwitzt am letzten Ferienwochenende bei bis zu 36 Grad

Astronomischer Sommeranfang

Das heiße Wochenende fällt mit dem kalendarischen beziehungsweise astronomischen Sommeranfang am Samstag zusammen. Zur Sommersonnenwende hat die Sonne die höchste Mittagshöhe über dem Horizont. Ursache ist im Wesentlichen, dass die Erdachse bei der Bahn der Erde um die Sonne nicht senkrecht steht, sondern leicht geneigt ist. So ist die Nordhalbkugel derzeit zur Sonne geneigt – wir erleben lange Tage und einen hohen Sonnenstand.

Exakt hat die Sonne auf der Nordhalbkugel bereits um 4.42 Uhr am Samstag den Gipfel ihrer Jahresbahn erklommen. Die Sommersonnenwende gilt als Beginn des astronomischen Sommers – mit dem längsten Tag, gefolgt von der kürzesten Nacht des Jahres. Danach werden die Tage wieder kürzer. Viele Menschen feiern die Sommersonnenwende – so etwa am englischen Steinkreis Stonehenge. Dafür machten sie die Nacht durch. Brauchtum zur Mittsommernacht ist etwa auch in Skandinavien und im Baltikum lebendig.

Teils sehr hohe Waldbrandgefahr

Aufgrund der Trockenheit und der Hitze herrscht am Wochenende mit Stufe fünf von fünf örtlich sehr hohe Waldbrandgefahr. In Teilen Bayerns – zum Beispiel in der Oberpfalz und in Franken – finden Beobachtungsflüge statt, um mögliche Glutnester zwischen den Bäumen frühzeitig zu erspähen.

Im Wald nicht rauchen und kein Feuer

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, sich angesichts der aktuellen Gefährdungslage besonders umsichtig zu verhalten. Ausflügler werden dringend gebeten, im Wald oder in Waldnähe nicht zu rauchen, nicht zu grillen und kein Feuer zu machen. Bereits kleinste Funken können genügen, um einen schweren Waldbrand auszulösen.