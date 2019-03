Wenn Tiere in Drittländer transportiert werden, passiert das oft unter schlechten Bedingungen. In bestimmte Länder sollen Tiere aus Bayern nur dann noch transportiert werden dürfen, wenn klar ist, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Denn, so erklärt der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, Tierschutz dürfe nicht an der Landesgrenze enden.

Deshalb werden Tiertransporte in bestimmte Staaten künftig deutlich schwieriger. Das Umweltministerium hat eine Liste mit 17 Ländern vorgelegt, bei denen erhebliche Bedenken bestehen.

In den Augen eines Landrats: Tierquälerei

Auslöser war unter anderem ein Fall in Mühldorf am Inn. Eine trächtige Kuh hätte rund 5.000 Kilometer weit, nach Usbekistan, transportiert werden sollen. Das Veterinäramt hatte den Viehtransport des Zuchtverbands Mühldorf gestoppt. "Für mich ist das Tierquälerei", sagte auch Landshuts Landrat Peter Dreier.

Immer mehr Ärzte und Landratsämter verweigern Exportpapiere

Bedenken haben immer mehr Amtstierärzte geäußert - auch weil sie unter Umständen dafür strafbar gemacht werden können, wenn sie Dokumente für Länder mit Tierschutzverstößen ausstellen. In den Landkreisen Passau, Unterallgäu, Aschaffenburg und auch in anderen Bundesländern verweigern Ärzte und Landratsämter deshalb die Ausstellung der Exportpapiere in die sogenannten Drittstaaten.

Umweltminister Thorsten Glauber lud daraufhin zu einem Runden Tisch mit Interessensverbänden ein. Heute hat er die Ergebnisse präsentiert.

Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze

Erarbeitet wurde unter anderem eine Liste von 17 Staaten, in denen die Tierschutzstandards angezweifelt werden: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Turkmenistan und Usbekistan.

"Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze. Tiertransporte müssen tierschutzgerecht sein. Unsere Amtstierärzte brauchen handfeste Kriterien, ob Transportrouten in Transit- und Zielländer außerhalb der EU diese Bedingung erfüllen." Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister

Das heißt, Tiertransporte werden nur dann weiterhin genehmigt, wenn die Transportunternehmen nachweisen können, dass die Tiere entsprechend versorgt werden und auch ruhen können. Eine neue Zentralstelle soll die Informationen zu den Transportwegen in einer Datenbank bündeln und den Veterinären entsprechende Empfehlungen geben. Glauber hofft nun auf einen Schulterschluss mit den anderen Bundesländern und eine einheitliche Regelung.

Dürfen Amtstierärzte die Papiere verweigern?

Ob ein Tiertransport genehmigt wird, müssen weiterhin die Landratsämter entscheiden. Und die dort zuständigen Amtstierärzte könnten dazu gezwungen werden.

Ein Schleswiger Verwaltungsgericht hat unlängst geurteilt, dass Amtstierärzte Exportpapiere nicht verweigern dürfen, sofern die Tiere gesund sind. Auch in Mühldorf hat der Zuchtverband mit dem Schreiben eines Rechtsanwalts gedroht, weil er einen Anspruch auf die Papiere habe.

Tagelang keine Abfertigung an Grenzen

In Bayern sind im vergangenen Jahr rund 15.000 Rinder in 19 Drittländer exportiert worden. Das mit Abstand wichtigste Zielland war die Türkei. EU-weit werden etwa vier Millionen Tiere pro Jahr in Drittländer transportiert: Schlacht- und Zuchttiere.

An der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei werden die Tiertransporte oft stunden-, manchmal tagelang nicht abgefertigt. Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad stehen die LKW in der prallen Sonne.