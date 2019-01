Bayern schiebt Terrorunterstützer nach Bosnien ab

Er gilt Sicherheitsbehörden als überzeugter Salafist und Terrorunterstützer: Nun wurde der 35-jährige Izudin J. am Montag unmittelbar aus der Strafhaft nach Bosnien abgeschoben, wie das Bayerische Innenministerium dem BR auf Anfrage bestätigt hat.

Izudin J. will gegen Einreisesperre juristisch vorgehen

In Bosnien werden dem 35-Jährigen nach Berichten dortiger Medien keine Straftaten zur Last gelegt. Er befinde sich auf freiem Fuß, heißt es. Jedoch darf Izudin J. nicht nach Deutschland einreisen. Gegen diese auf zehn Jahre festgesetzte Sperre will er juristisch vorgehen.

Der in der deutschen Salafisten-Szene bekannte bosnische Prediger wurde im Frühjahr 2017 verhaftet. Der 35-Jährige hatte nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft München gemeinsam mit zwei Männern die Al-Qaida-nahe Junud al-Sham (zu deutsch: die Soldaten Syriens) mit Kraftfahrzeugen beliefert. Unter anderem von Bayern aus seien die Lieferungen in den Jahren 2013 und 2014 erfolgt. Zwischenzeitlich, so die Ermittler, hielt sich Izudin J. mit seinen Komplizen selbst im Kriegsgebiet auf. Dort seien die Männer bewaffnet gewesen und hätten eine Kalaschnikow getragen.

Drei Jahre Haft für den Prediger

Im April 2018 verurteilte das Oberlandesgericht München nach 22 Verhandlungstagen den Bosnier Izudin J. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren - wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland und wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer Kriegswaffe. Seine Komplizen bekamen Bewährungsstrafen.

In Sicherheitskreisen gilt der 35-Jährige bis heute als überzeugter Salafist – einer, der sich nicht von der Ideologie abbringen lässt. Nach BR-Informationen soll er sogar die Ausreise eines Salafisten aus Bayern nach Syrien organisiert haben. Nun wurde der Prediger und verurteilte Terrorunterstützer nach Bosnien abgeschoben.

Ein guter Freund namens Mehmet

Der 35-Jährige kam während des Balkankriegs als Kind nach Deutschland und landete schließlich in Mittelfranken. Er radikalisierte sich, wurde Salafist und begann zu predigen. Er trat im Internet und auch in Moscheen auf. Izudin J. war im Großraum Nürnberg, München und zunehmend auch in Nordrhein-Westfalen gefragt. Er pflegte zudem Kontakte nach Baden-Württemberg. Mitte 2016 zog Izudin J. nach Bosnien. In Bayern besuchte er immer wieder Freunde und Angehörige.

Eine freundschaftliche Bindung pflegte der Prediger zu einem jungen Mann aus der Oberpfalz namens Mehmet. Dieser landete bei der Terrorgruppe Junud al-Sham in Syrien. Bis zu seinem Tod vor etwa fünf Jahren leitete er ein Trainingscamp mit vielen deutschen Kämpfern. Nach BR-Informationen war Mehmet eine wichtige Kontaktperson des Predigers, um Lieferungen der Kraftfahrzeuge nach Syrien zu organisieren.

Schon Mitte der Nullerjahre erstmals ausgewiesen

Die nun erfolgte Abschiebung und Einreisesperre ist für Izudin J. keine neue Erfahrung. 2005 wurde er erstmals nach Bosnien ausgewiesen. Denn er galt als Mitglied der islamistischen Tablighi Jamaat ("Gemeinschaft der Verkündigung und Mission") – eine Organisation, die nach damaliger Einschätzung von Experten und Gerichten Terrorismus unterstützte. Der Gemeinschaft wurden Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida nachgesagt. Neben Izudin J. mussten auch andere Anhänger wegen ihrer Mitgliedschaft zur Tablighi Jamaat Deutschland verlassen.

2011 durfte Izudin J. wieder nach Deutschland einreisen. Ausweisungen wegen Zugehörigkeit zur Tablighi Jamaat wurden aufgehoben, nachdem das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts bestätigt hatte. Laut Urteil wurden die Strukturen der Tablighi Jamaat von Einzelpersonen missbraucht, um Terrorismus zu unterstützen. Die Lehre der Tablighi Jamaat sei auf Gewaltlosigkeit ausgerichtet. Ein Missbrauch der Strukturen bedeute nicht, dass sie Terrorismus unterstütze.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland konnte sich Izudin J. nach Erkenntnissen der Ermittler ein Netzwerk im In- und Ausland aufbauen. Letztlich war er auch in der Lage, eine Terrororganisation in Syrien mit Kraftfahrzeugen zu beliefern.