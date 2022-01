BR24live, 13 Uhr: Kein 2G plus in Bayerns Gastronomie

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die Verschärfung der Zugangsregeln in der Gastronomie bleibt in Bayern vorerst aus. Das Kabinett verständigte sich darauf, die bisherige 2G-Regel für Restaurants zu verlängern, wie der BR aus Kabinettskreisen erfuhr.

Über die Ergebnisse der Kabinettssitzung informieren ab 13 Uhr Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). BR24 überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Bayern schert aus Bund-Länder-Beschluss aus

Bund und Länder hatten sich am Freitag beim Corona-Gipfel eigentlich darauf verständigt, bundesweit 2G plus in der Gastronomie einzuführen. Bayern fügte dem Beschlusspapier aber eine Protokollerklärung hinzu, in der sich der Freistaat von einer weiteren Verschärfung in der Gastronomie distanzierte.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im Anschluss an die Bund-Länder-Beratungen, er sei "sehr, sehr zurückhaltend", ob 2G plus in der Gastronomie sinnvoll sei. Von SPD und Grünen kam scharfe Kritik am bayerischen Sonderweg. FDP und AfD im Landtag sind derweil ebenfalls gegen 2G plus in der Gastronomie.